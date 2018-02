Sen sa stal skutočnosťou: Na Mars poletí takmer 9-tisíc Slovákov, neuveríte, koľko stál lístok

NASA na svojej oficiálnej stránke ukončila súťaž, v ktorej sa mal každý bežný smrteľník bez ohľadu na vek, možnosť zapísať do menného zoznamu, ktorý vynesie robot InSight na Mars. A to bezplatne. Všetky mená budú zaznamenané v databáze mikročipu, ktorý je súčasťou vesmírneho robota. Do súťaže sa zaregistrovalo 8 463 Slovákov, ktorých mená poletia 5. mája na planétu Mars. Celosvetovo sa do súťaže zapojilo takmer dva a pol milióna ľudí. Na Mars poletia aj naši českí susedia, je ich 41 tisíc 377.

Ukážka virtuálneho lístka na Mars

Vedúci misie Bruce Banerdt tvrdí, že vďaka tejto misii dokážu čiastočne priblížiť Mars aj tým najmenším kozmonautom. „Táto misia z nich spraví súčasť kozmickej lode, ktorá bude v rámci svojej úlohy skúmať vnútro planéty,“ povedal Banerdt.

Robot InSight 2018

Robot InSight bude vyslaný do vesmíru za účelom vedeckej práce, aby vedcom priniesol nové poznatky o Marse. Navyše, ako informuje NASA, terajší robot sa dokáže najhlbšie prevŕtať pod povrch Marsu, než jeho predchodcovia v minulosti.