Príbeh Eleny, ktorá prežíva najhoršie obdobie: Expartner ju pripravil o syna, VIDEO týrania a bitky

PIEŠŤANY - To, čo prežíva Elena v posledných mesiacoch, nepraje nikomu. Jej bývalý partner ju pripravil o to najcennejšie, čo v živote má. Zobral jej ich 2-ročného syna Rudka. Ten ale u otca bývať nechce, tvrdí, že ho bije.

Elena sa odsťahovala od svojho partnera minulý rok v januári. Okrem syna Rudka má aj 15-ročnú dcéru. Tvrdí, že otec sa ani počas spolužitia o ich spoločného syna vôbec nezaujímal. Vraj ho dokonca nazýval pankhartom.

Až keď odišla zo spoločnej domácnosti, začal o syna javiť čoraz väčší záujem. "Bolo to však len kvôli jeho rodičom, ktorí sú na vnukovi až chorobne závislí," opisuje Elena. Keďže jej bývalý partner s predošlou priateľkou nemohol mať deti, je to ich jediný vnuk. Rudo si tak postupne začal brávať malého Rudka k sebe. "Najskôr to bolo len sem-tam, neskôr uňho aj prespával," hovorí Elena.

Keď boli v Piešťanoch Rudovi rodičia, tak si syna brával aj na víkend. Elena bola spočiatku rada, pretože dovtedy sa jej partner zaujímal len o kamarátov, alkohol a zábavu. Dokonca, keď sa Elena zamestnala v Bratislave, bez problémov fungovali. Rudo ich syna brával do škôlky, aj z nej a keď sa Elena o 17:00 vrátila z práce, tak jej ho priniesol.

Nová priateľka a staré problémy

Prvé problémy postrehla až začiatkom novembra. "Prestal sa poriadne starať o syna. Našiel si novú priateľku a tvrdil, že sa musí venovať aj jej," opisuje. Asi v polovici novembra si Rudo nechal syna na víkend. Naspäť k Elene ho však, podľa jej slov, doniesol v totálne zúboženom stave. "Vracal a keď som sa ho opýtala, kde boli tak dlho, tak mi povedal, že Rudko bol u rodičov, lebo on sa musel venovať priateľke," dodáva Elena s tým, že si potom musela zobrať dovolenku, aby bola so synom týždeň doma. Keď Rudko vyzdravel, zdalo sa, že všetko bude ako predtým.

Otec malého Rudka je prokurátor.

„Dňa 20. 11. som mu syna riadne nachystala do škôlky. Vzal ho okolo 7:50 ráno a keď som bola na ceste do práce, tak mi napísal, že syna vzal k rodičom,“ opisuje Elena. S tým nesúhlasila a žiadala, aby malého Rudka zaviezli do škôlky. „Odmietli to a tvrdili, že je chorý a berú ho k lekárke,“ spomína.

Doktorka v správe uviedla, že má dýchanie čisté, no aj tak odporučila 5-dňovú domácu liečbu. Keďže si už Elena nemohla zobrať ďalšie voľno, chcela sa so starými rodičmi dohodnúť. „Napísala som im, že by mohli byť s Rudkom cez deň a keď pôjdem z práce, tak si ho vyzdvihnem,“ opisuje. Starí rodičia s tým ale nesúhlasili a Rudka jej odmietli dať. „Keď som si okolo 17:00 išla po syna, pozvali ma dovnútra a dvere zamkli. Nechceli ma pustiť,“ hovorí.

Elena musela počkať na otca dieťaťa, ktorý vtedy večeral s priateľkou. „Prišiel asi po 20 minútach. Pustili ma, až keď som sa začala vyhrážať, že zavolám políciu,“ hovorí Elena. Skutočné problémy prišli až na druhý deň. Elena vedela, že ak syna odvezie k starým rodičom, viac ho neuvidí. Preto ho nechala doma so svojou 15-ročnou dcérou. „Bola som s ňou v neustálom kontakte a z práce som odchádzala o 15:00, išla som rovno domov,“ opisuje Elena s tým, že jej dcéra sa o Rudka vedela dobre postarať, pretože aj sám jej bývalý manžel ju o to veľakrát žiadal.

Elena prišla o syna

V to ráno vraj Elena videla aj starú mamu Rudka, ktorá ju sledovala na parkovisku. Tá vraj neskôr išla zisťovať aj do školy Eleninej dcéry, či tam bola. Potom vraj chodili okolo jej bytu a zisťovali, či je niekto doma. „Keď som odchádzala z práce, dcéra mi celá v strese volala, že niekto zvonil a neskôr sa aj dobýjal do bytu.“ Elenina dcéra zistila, že to bol Rudo, otec malého Rudka. Ešte počas Eleninho telefonátu s dcérou sa otec jej syna pokúšal do bytu aj prevŕtať.

Vraj sa mu to nakoniec podarilo a malého Rudka si aj zobral. „Prišla som asi 10 minút nato a už ho mal. Bola tam aj polícia a asi o 15 minút prišli zo sociálky. Keď som sa opýtala, prečo mi ho berú, tvrdili, že mali podozrenie, že sa malému niečo stalo,“ dodáva Elena.

Elena so synom Rudkom

Týranie?

Od tej doby nabrali udalosti rýchly spád. Rudo podal návrh na neodkladné opatrenie a Elena od 21. 11. do 8. 12. svojho syna nevidela. Podľa rozhodnutia sudkyne, sa mohla so synom stretávať 4 dni v mesiaci po 10 hodín. Kurátorky vypočúvali aj Eleninu dcéru, ktorá im opísala otca malého Rudka ako tyrana. Neskôr začalo aj trestné konanie vo veci týrania. Keďže je Rudo prokurátor, Elena informovala aj generálneho prokurátora a ten začal konať.

"Podaním zo dňa 28. novembra 2017 sa Ing. Bc. Elena Gregoríková obrátila na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky vo veci jej maloletého syna. Z obsahu podania vyplynulo, že ohľadom výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému vedú s otcom maloletého spor pred príslušným súdom. Vec bola postúpená vecne a miestne príslušnej prokuratúre, ktoré využila oprávnenie vyplývajúce z príslušných ustanovení Civilného mimosporového konania a do tohto konania vstúpila. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky vec naďalej sleduje,“ informovala Andrea Predajňová, hovorkyňa Generálne prokuratúry SR. Aj napriek týmto skutočnostiam Elena svojho syna stále nemá v opatere.

„Malý k nemu ani nechce chodiť, všetko to mám nahraté a predložila som to aj na súde,“ tvrdí Elena. Jej syn tvrdí, že otec je zlý a aj so starými rodičmi ho bije. Pri poslednom odovzdávaní Rudko od otca ušiel a od tej doby je u Eleny. Súd však stále nerozhodol a Elena sa bojí, že im jej bývalý manžel ublíži. „Mal záchvaty zúrivosti aj počas toho, ako sme spolu bývali,“ dodáva a stále čaká, že bude mať syna konečne vo svojej opatere.