JOJka dostala mastnú pokutu: Sexuálny obsah mohli vidieť aj deti

Vysielateľ dostal sankciu za porušenie zákona o ochrane maloletých odvysielaním programu Aféry ešte vlani na TV JOJ. Program bol označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov. Podľa Rady však mal byť pre vulgárne a expresívne vyjadrovanie, sexuálne scény, resp. sexuálne správanie a slovnú agresivitu klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov.

RVR okrem toho uložila tomu istému vysielateľovi sankciu v podobe upozornenia na porušenie zákona. A to pre programové služby JOJ, JOJ Plus a WAU v súvislosti s programom Divoké kone, Panelák a Súdna sieň, keď titulky pre osoby so sluchovým postihnutím neboli zosynchronizované so zvukovou stopou.

Rada taktiež začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA (programová služba TV DOMA) pre porušenie zákona o ochrane maloletých a vysielateľovi RÁDIO KISS/KISS rádio (programová služba Rádio KISS) pre nedoručenie v stanovenej lehote štatistiky o odvysielaných programoch obsahujúcej vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel. Rovnaký dôvod platí aj pre začatie konania voči vysielateľovi GES Slovakia (programová služba Rádio Anténa Rock) a vysielateľovi WINTER média (programová služba Rádio Piešťany).