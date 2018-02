Snehová kalamita v Bratislave rozhnevala ľudí: Drsné odkazy mestu, spoveď bývalého cestára

Obyvatelia hlavného mesta sa včera zobudili do zasneženého rána. Každý deň do mesta prichádzajú za prácou aj ľudia z okolia. Príjazdové cesty, ale aj mestské komunikácie motoristi pravidelne vyťažujú. Aj napriek tomu, že Slovenský hydrometeorologický ústav varoval pred snežením, kompetentní hlavného mesta sa spamätali, až keď Bratislavu pokryl sneh a sneženie neutíchalo. O tom, že nasadili do terénu 54 sypačov a 88 pracovníkov, informovali na sociálnej sieti.

Pod zverejnený status ale celý deň pribúdali vtipné komentáre od ľudí, ktorí stredajšiu situáciu v Bratislave zažili na vlastnej koži. "Všetkých 88 pracovníkov aj s lopatami ale uviazlo v MHD na ceste do práce," napísal Ján a Peter sarkasticky doplnil: "Veď píšu, že vonku sú všetky sypače. Čo ešte mali spraviť?

A humorom ste tiež nešetrili. "Odmenia vás darčekom, ej, ale beťári ste tam v Topkách. Ako môžem odfotiť niečo, čo neexistuje?" pýtal sa Ľuboš.

Dlhoročný cestár povedal na rovinu, ako sa veci majú

Svoje skúsenosti s prácou cestára nám rozpovedal čitateľ, ktorý 40 rokov riadil zimnú údržbu komunikácií v inom meste. Počas rokov praxe sa opakovane stretával s nahnevanými reakciami ľudí, ktorí nadávajú na cestárov a neupravené cesty. "Veľmi dobre viem, čo to obnáša a hlavne, čo je nevyhnutne nutné, aby bola také, ako si ľudia želajú," začal s rozprávaním náš čitateľ a servítku pred ústa si nedal: "Ak chcete to, čo už roky požadujú občania a motoristická verejnosť, musíte mať v prvom rade dostatok techniky, pracovníkov na zmeny, peňazí na ich zaplatenie, vynikajúcu pohotovostnú službu a prebytok vhodného posypového materiálu. To sú základné kritériá, aby to ako-tak klapalo."

Bývalý cestár vychádzal zo svojich skúseností a jednoznačne prehlásil, že najdôležitejšia je v kalamitných situáciách pohotovosť. "Aj u nás boli pred pár rokmi takí, čo pohotovosť zrušili, a to sme boli socialistická firma. Pohotovosť netreba, vyhlasovali. A čo sa stalo? Raz bez pohotovosti, keď sa "mudrlanti" domnievali, že to stojí veľa peňazí, tak napadlo z večera do rána 50 cm snehu a padal aj ďalej. Pokiaľ sme pozháňali ľudí do služieb, tak ubehli tri hodiny. Vtedy už bolo veľmi neskoro začať robiť na cestách poriadky," opísal.

Ako hovorí Stanislav, ak sa má vykonať kvalitná a uspokojivá práca, cestári musia nastúpiť na cesty už vtedy, keď začnú padať prvé vločky. Vtedy treba začať s chemickým posypom alebo so soľou. "Meteorologóvia varovali Bratislavu, že napadne veľa snehu. Preto, keď začal padať, hlavné cesty mali začať posýpať. Chemický posyp začne okamžite pôsobiť a sneh sa postupne rozpúšťa. Nie, že začnú posýpať, keď je už napadnutých 10 a viac centimetrov snehu. Vtedy je už neskoro a sneh je postupne utláčaný jazdiacimi autami. Potom je už ťažko situáciu zvládnuť."

Podľa Stanislava problém nie je v cestároch, ale v celkovej organizácii ich práce. "Zvládnuť zimnú údržbu je povinnosťou obce, ktorá musí s takouto situáciou počítať pri stanovovaní svojho rozpočtu a nie sa vyhovárať na to, že je to drahé. A ak si spoločnosť, ktorá má zmluvu na zabezpečovanie pohotovosti neplní riadne svoje povinnosti alebo ak je zmluva napísaná bez znalosti základných pravidiel pre úspešnú zimnú službu, treba ju zrušiť a hlavne prejsť s povinnosťami na mestské organizácie. Teda na príspevkové organizácie, kde sa zisk nedostáva do rúk jednotlivcov, ale využíva sa v prospech občanov," vyznal sa čitateľ Stanislav.