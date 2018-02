Bratislava má za sebou to najhoršie: VAROVANIA pre celé Slovensko, kalamita na týchto úsekoch

BRATISLAVA - Na slovenských cestách treba byť opatrný aj v najbližších dňoch. Pre celé územie Slovenska platí predbežne až do piatka (9.2.) výstraha prvého stupňa pred poľadovicou. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke.

Na opatrnosť vyzýva aj Slovenská správa ciest (SSC). Aktuálne s hmlou a viditeľnosťou do 100 m treba počítať v lokalitách Horelica, Čierne-Polesie, Iliašovce, Svrčinovec, Skalité, Brodno a Čadca. Pre husté sneženie sú opäť pre nákladnú dopravu nad 10 m uzatvorené horské priechody I/59 Donovaly a Šturec, rovnako aj horský priechod Šútovce.

Na zľadovatený sneh si treba dávať pozor na úsekoch ciest II/558 Stakčín - Ulič, II/584 Pavčina Lehota - Jasná a na cestách III. triedy v oblasti Stakčína - okres Humenné. Cesta II/584 Srdiečko - Bystrá ostáva naďalej prejazdná len za použitia snehových reťazí, platí to pre všetku dopravu.

Stella centrum upozorňuje vodičov aj na viaceré neupravené a zasnežené cesty. Tie sú momentálne medzi Suchou nad Parnou a Trnavou, z Hlohovca do Radošiny, medzi Oponicami a Bošanmi, v centre Banskej Štiavnice sú cesty neupravené a ťažko prejazdné. Medzi Kraľovanmi a Dolným Kubínom je na ceste poľadovica a na horskom priechode Fačkovské sedlo sa pre zasnežené a neupravené cesty šmýka viacero kamiónov.

Horské priechody Donovaly a Šturec v okrese Banská Bystrica sú pre nákladnú dopravu nad desať metrov uzavreté. Dôvodom je husté sneženie. Hoci Šturec počas dňa na istý čas aj otvorili, od 14.15 h ho pre kamióny znova uzavreli. Horský priechod Čertovica v okrese Brezno je k 18.00 h zatiaľ stále prejazdný pre všetku dopravu, ale aj to sa môže s pribúdajúcimi hodinami zmeniť.

Podľa portálu zjazdnost.sk by mali byť prejadzné všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy.

Ďakujeme, že ste s nami situáciu sledovali online.

20:55 Wazeri hlásia nehodu v Bratislave na Popradskej pri Cintoríne Vrakuňa v smere von z mesta.

20:00 Ako informuje Zelená vlna, na Kysuciach husto sneží a je tam slabá viditeľnosť na cestách.

18:45 Auto skončilo mimo cesty aj na starej seneckej ceste za Ivankou pri Dunaji v smere do Bernolákova, informuje Zelená vlna.

18:35 Horské priechody Donovaly a Šturec v okrese Banská Bystrica sú pre nákladnú dopravu nad desať metrov uzavreté. Dôvodom je husté sneženie. Horský priechod Čertovica v okrese Brezno je k 18.30 h zatiaľ stále prejazdný pre všetku dopravu, ale aj to sa môže s pribúdajúcimi hodinami zmeniť.

17:50 Ďalšia nehoda v Bratislave. Portál Zelenej vlny informuje o nehode na zjazde z Rusovskej cesty na Panónsku k Auparku, kde je blokovaný jeden pruh.

17:15 "Prejazdná je už aj Patrónka, preto na Záhorie už idú autobusy bez meškaní," potvrdila Eva Vozárová, hovorkyňa spoločnosti Slovak Lines. S minimálnymi meškaniami, sú všetky ostatné smery. Výnimkou je len smer na Gabčíkovo.

17:00 Bratislavská MHD sa pomaly dostáva do normálu. "Premávka bola obnovená v plnom rozsahu," uviedla hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava Adriana Volfová. Dispečing dopravného podniku ale stále zaznamenáva meškania spojov od 30 minút vyššie. Istý čas ešte potrvá, kým bude premávka plne plynulá.

16:35 Ďalšie dve nehody v Bratislave hlási Zelená vlna na Krajinskej smerom z Kazanskej a na Brnianskej smerom na Patrónku kde je blokovaný jeden pruh.

16:22 V Košiciach pri Amfiteátri smerom na Triedu SNP sa podľa informácií Zelenej vlny zrazilo auto s autobusom, rátajte so zdržaním.

16:15 Na vjazde do Partizánskeho z obce Brodzany skončilo auto vo zvodidlách, odkazuje Zelená vlna. Blokovaný je jeden pruh.

16:05 Nehoda sa stala v Košiciach na Južnej triede Hotelovej akadémii smerom do centra, kde je blokovaný pravý pruh.

15:57 Na trase zo Sobotišta do Myjavy pred Turou Lúkou skončil autobus mimo cesty, uvádza Zelená vlna. Podľa informácií od polície vodič dodávky neprispôsobil v pravotočivej prudkej zákrute rýchlosť jazdy podmienkam a vlastnostiam vozidla a dostal šmyk. V jeho dôsledku prešiel do protismeru, kde sa zrazil s oprotiidúcim autobusom. "Vo vozidle bola v čase nehody jedna cestujúca, ktorá utrpela ľahké zranenie. Vodič dodávky skončil bez zranení," doplnila hovorkyňa KR PZ v Trenčíne Elena Antalová.

15:53 Aktuálne hlási Zelená vlna kolóny v Bratislave na Slovnaftskej ulici, Ulici Svornosti, Gagarinovej smerom von z mesta, zdržanie 10 - 15 minút. Rovnako sa kolóna tvorí pred Prístavným mostom smerom od Zlatých pieskov a na Vajnorskom nadjazde smerom z obchvatu, zdržanie je tiež 10 - 15 minút.

15:18 po niekoľko hodinovom boji so snehom, cestári sprejazdnili cestu na Kramáre.

15:13 Skrížené trolejbusy na Pražskej ulici.

15:08 Pohľad na bratislavskú Kolibu od nášho čitateľa.

15:03 Hasiči zasahujú v katastri mesta Stará Turá, kde v dôsledku neupravenej, zasneženej vozovky došlo k dopravnej nehode viacerých vozidiel. Pri udalosti sa zrazili 1 osobné vozidlo, 1 dodávkové vozidlo a 1 nákladné vozidlo, pričom nedošlo k zraneniu žiadnych osôb.

Počas zásahu hasičov došlo k nárazu ďalšieho auta do odstaveného hasičského vozidla z dôvodu nerešpektovania pokynov usmerňovania dopravy príslušníkom polície. Hasiči upozorňujú vodičov, aby rešpektovali pokyny zasahujúcich príslušníkov na mieste udalosti a nekonali svojvoľne.

14:37 Situácia v Nitrianskom kraji

Husté sneženie, ktoré v stredu ráno zasiahlo západné Slovensko, dopravu v nitrianskom regióne vážnejšie nenarušilo. Uviedol to Ľubor Andrášik z Regionálnej správy a údržby ciest v Nitre. Sneh tu začal padať o ôsmej hodine ráno. O jeho odstraňovanie z ciest sa momentálne stará 12 mechanizmov. "V teréne máme už od rána sypače a ďalšiu techniku. Vonku sneží, ale situácia je normálna. Cesty sú momentálne všade zjazdné, nemáme žiadne informácie o problémoch v doprave," povedal Andrášik.

Podľa jeho slov by malo sneženie ustať v nočných hodinách. "Neskôr v noci je možné vytváranie námrazy, ale sme na to pripravení, takže neočakávame žiadne vážne dopravné problémy," dodal Andrášik.

14:35 Situácia v Žilinskom kraji

Na viacerých úsekoch liptovských a oravských komunikácií pribudlo v priebehu dňa väčšie množstvo snehu. Podľa informácií Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja je však situácia na cestách stabilizovaná a zatiaľ nedošlo k žiadnym kritickejším udalostiam. "Napriek sneženiu sú všetky cesty zjazdné. V teréne sa momentálne pohybujú všetky naše vozidlá údržby," uviedol pre TASR riaditeľ závodu Liptov Správy ciest ŽSK Martin Kögel s tým, že od rána pribudlo na cestách približne päť centimetrov nového snehu.

Na náročnejší prejazd sa podľa Slovenskej správy ciest (SSC) treba pripraviť na cestách tretej triedy v obvode Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok a Liptovské Matiašovce, kde sa miestami nachádza utlačená dvojcentimetrová vrstva snehu. "V úseku medzi Pavčinou Lehotou a Jasnou je miestami zľadovatený sneh. Horský priechod Huty je pokrytý vrstvou čerstvého kašovitého snehu," uvádza sa na stránke SSC.

14:31 Situácia v Trenčianskom kraji

Cesty na území Trenčianskeho samosprávneho kraja sú po stredajšom snežení zjazdné, pokryté sú vrstvou snehu od jedného do dvoch centimetrov. Informovala Slovenská správa ciest. Asi trojcentimetrová vrstva snehu je len na cestách III. triedy v okrese Bánovce nad Bebravou, dvojcentimetrová vrstva čerstvého snehu je na cestách III. triedy v Myjavskom okrese.

Na horských priechodoch Šútovce, Homôlka a Skýcov je asi centimetrová vrstva snehu, zjazdné sú len so zimnými pneumatikami. Horský priechod Šútovce je v zimnom období uzatvorený pre vozidlá nad desať metrov. Podľa informácii zo Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečuje momentálne údržbu krajských ciest 34 vozidiel.

14:25 Situácia v Trnavskom kraji

Jedenásť výjazdov absolvovali hasiči v Trnavskom kraji v stredu od rána v súvislosti s hustým snežením. Pri dopravných kolíziách neprišlo k vážnejším zraneniam, tri autá skončili prevrátené v priekope. "Osobné autá v priekope evidujeme pri Veľkom Mederi, pri Trnave v smere na Ružindol i pri Brodskom," povedal vedúci operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Martin Krajčovič.

Na diaľničnom úseku sa stali dve nehody, pri Zelenči sa zrazili dve osobné autá a pri Červeníku nezvládol jazdu vodič jedného vozidla. Osobné auto s nákladným sa zrazilo na obchvate Galanty, v Šúrovciach sa zrazili tri osobné autá, v Trakoviciach dve a v Senici rovnako dve osobné vozidlá. Cestné komunikácie sú podľa webovej stránky Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja zjazdné, niekde s vrstvou kašovitého snehu.

14:16 Križovatka ulíc Dunajská a 29. augusta v Bratislave od čitateľky Márie.

14:07 Podľa Zelenej vlny v Bratislave mešká mestská a prímestská autobusová doprava asi hodinu.

13:54 Aktuálne v Trnave.

13:49 Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe informuje, že linky MHD premávajú s meškaním 30 a viac minút. Najväčšie problémy zaznamenáva dopravca pri trolejbusovej doprave v kopcovitých častiach mesta, Palisádach, Kramároch i Kolibe.

13:48 Sneženie a zhoršujúca prejazdnosť po cestách hlavného mesta SR, spôsobená i viacerými nehodami, zapríčinila meškania nielen liniek MHD, ale aj prímestskej autobusovej dopravy. "V súčasnosti naše linky meškajú v rozpätí od 40 do 50 minút," informovala Eva Vozárová, hovorkyňa spoločnosti Slovak Lines, ktorá zabezpečuje v Bratislavskom kraji regionálnu autobusovú dopravu. "Vzhľadom na momentálny vývoj situácie očakávame, že meškania budú ešte narastať, a to najmä v čase popoludňajšej dopravnej špičky," avizovala Vozárová. Zároveň však uviedla, že pri autobusoch najhustejšej linky, na trase Bratislava – Schwechat – Viedeň, nie sú žiadne zdržania, na tejto linke jazdia autobusy podľa cestovného poriadku.

13:47 Kolaps dopravy v hlavnom meste, zverejnila polícia na sociálnej sieti.

NEHODA: V Porúbke smerom do Žiliny skončilo auto v priekope, nárazovo sa zdržíte. pic.twitter.com/Y93vfavSU5 — Zelená vlna (@zelenavlna) 7. februára 2018

V Porúbke smerom do Žiliny skončilo auto v priekope.

13:34 Sneženie a zhoršujúca prejazdnosť po cestách hlavného mesta SR, spôsobená i viacerými nehodami, zapríčinila meškania nielen liniek MHD, ale aj prímestskej autobusovej dopravy. "V súčasnosti naše linky meškajú v rozpätí od 40 do 50 minút," informovala Eva Vozárová, hovorkyňa spoločnosti Slovak Lines, ktorá zabezpečuje v Bratislavskom kraji regionálnu autobusovú dopravu. Očakáva sa, že meškanie bude narastať.

13:29 Hasiči momentálne zasahujú pri nehode troch vozidiel, ktorá sa stala v katastri mesta Nemšová v časti Nová Nemšová. Ako informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová, zrazili sa dve osobné a jedno nákladné motorové vozidlo. Zranenia utrpeli dve osoby. Cesta je momentálne neprejazdná v oboch smeroch.

13:13 Podľa Stella centra tunel Sitina je z dôvodu kolón priebežne uzatváraný, zdržíte sa viac ako 50 minút.

13:11 O situácia v Levickom okrese nás infromovala čitateľka Erika. Cesty sú podľa nej upravené a bez poľadovice, na niektorých úsekoch sa šmýka, a to v okolí Brhloviec a Plášťoviec. Za Horným Pialom v smere do Dolného Pialu skončilo osobné auto mimo cesty.

13:05 Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy sa zrazili dva kamióny a osobné auto, blokovaný je pravý pruh a pripravte sa na zdržanie aspoň 20 minút.

12:55 V Bratislave na Vrakunskej ceste za Hornbachom smerom z centra, dopravu riadia policajti, informuje Zelená vlna. Vodiči, rátajte so zdržaním.

12:40 Doteraz najviac výjazdov (10) zaznamenali hasiči v Trnavskom kraji. "V Trenčianskom kraji zasahovali počas dňa už šesťkrát, v Nitrianskom a Prešovskom kraji mali päť výjazdov k dopravným nehodám, v Žilinskom štyri a v Banskobystrickom, Bratislavskom a Košickom kraji museli zasahovať v troch prípadoch," priblížila Farkasová. Dodala, že hasiči zasahujú pri viacerých dopravných nehodách aj v týchto chvíľach.

12:38 Hasiči majú dnes plné ruky práce s odstraňovaním následkov dopravných nehôd. Predpoludním boli vyslaní i k dopravnej nehode autobusu s nákladným vozidlom, ktorá sa stala na ceste II. triedy v katastri mesta Myjava. "Pri nehode narazil autobus do nákladného auta a skončil mimo cesty. V dôsledku kolízie sa zranil vodič autobusu, jediná cestujúca v autobuse zranenia neutrpela," informovala TASR Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Dodala, že cesta je uzavretá v oboch smeroch.

12:35 Aktuálna situácia pred Hlavnou stanicou v Bratislave od čitateľky Andrey.

12:19 Problémy sa nevyhli ani našim susedom. Takto to vyzerá na rakúskej diaľnici.

12:14 Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal reaguje na dopravnú situáciu a počasie. "Bratislavčania, robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zmiernili následky hustého sneženia. Všetky naše stroje aj ľudia sú vonku a starajú sa o zjazdnosť komunikácií. Prosím, jazdite opatrne a pomaly," vyzýva primátor vo videu.

11:43 Autobusy stoja aj pri vjazde na Hlavnú stanicu v Bratislave.

11:42 Situácia na Rožňavskej ceste pred križovatkou s Galvaniho ulicou v Bratislave. Cesta je podľa čitateľa Lukáša neodhrnutá, ale prejazdná bez problémov.

11:40 Pohľad na Banskú Bystricu od čitateľa Juraja.

11:24 Streda na cestách je riziková. Motoristi musia počítať s hustým snežením, zníženou dohľadnosťou i poľadovicou. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. "Limitovaná dohľadnosť na 100 metrov je v dôsledku hustého sneženia na cestách v oblasti Bratislavy, Nitry, Banskej Štiavnice i na diaľnici D1 Bratislava - Trnava," spresňujú cestári.

11:20 Horský priechod Donovaly zasa museli pre silné sneženie uzatvoriť pre nákladnú dopravu nad desať metrov. Cestári dodávajú, že na hlavných cestách v Bratislave a takisto i na viacerých cestách II. triedy v oblasti Vysokých Tatier, Nízkych Tatier, Kremnice, severovýchodného Slovenska i Gemera je miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov.

11:15 Situácia v Ružinove.

Podľa stránky waze.com je aktuálne v Bratislave niekoľko nehôd. Autá sa zrazili na Myjavskej, Eisteinovej, Kopčianskej, Karpatskej, Krížnej, Odborárskej a Račianskej ulici. Kolóny sa tvoria na gagarinovej, Rožňavskej, Vajnorskej a na Šancovej ulici, na Trnavskej ceste, pred tunelom Sitina aj za Mostom SNP v smere do mesta. Ďalej na Slovnaftskej ulici a na Ulici Svornosti.

10:38 Zatiaľ bez obmedzení je prevádzka na bratislavskom letisku. "Lietadlá pristávajú i odlietajú podľa platného letového poriadku. Pracovníci letiska sú v pohotovosti, očisťujú priebežne letové dráhy," uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

10:25 Polície vo viacerých mestských častiach a na exponovaných ťahoch eviduje dopravné nehody, ktoré výrazne komplikujú dopravu. "Žiadame vodičov, aby prispôsobili jazdu stavu a povahe vozovky a svojim schopnostiam, tá potenciálne ušetrená minúta nestojí za všetky starosti, ktoré môžete dopravnou nehodou spôsobiť sebe alebo ostatným vodičom," vyzýva polícia na sociálnej sieti.

10:22 Hlavné mesto podľa informácií, ktoré uverejnilo na sociálnej sieti, začalo skoro ráno s celomestským posypom. Aktuálne je v teréne 43 sypačov nad 4 tony, 11 sypačov pod 4 tony a 88 pracovníkov, ktorí zabezpečujú ručné dočisťovanie odhrnutých komunikácií. "Robíme, čo je v našich silách a prosíme všetkých o trpezlivosť," napísali zástupcovia Bratislavy.

10:15 Pohľad na cesty v hlavnom meste.

Situácia v bratislavskom Lamači od čitateľa Ota.

10:07 Podľa informácií, ktoré uverejnila Zelená vlna, v niektorých častiach Bratislavy premávajú linky MHD s meškaním od 30 minút a viac.

10:04 Sneženie nad našim územím.

9:59 K opatrnosti vyzýva vodičov i chodcov tiež bratislavská polícia. Vodičov žiada, aby znížili rýchlosť, dodržiavali bezpečný odstup, chodcov vyzýva zasa k tomu, aby svojím pohybom neohrozili bezpečnosť premávky. "Brzdná dráha sa pri zasnežených cestách predlžuje a vodič môže mať problém zastať tak, aby nedošlo ku kolízii," upozornila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková. Vzhľadom na zníženú viditeľnosť odporúčala tiež chodcom používať reflexné prvky.

9:58 Plynulosť prímestských autobusových liniek zatiaľ sneženie nepoznačilo. "Autobusy zo všetkých smerov jazdia bez mimoriadnych zdržaní," uviedla hovorkyňa Slovak Lines Eva Vozárová.

9:55 Sneženie v hlavnom meste už spôsobilo prvé komplikácie v premávke bratislavskej MHD. "V kopcovitých terénoch v lokalitách Palisády, Kramáre i Koliba je v dôsledku zlých poveternostných podmienok odstavená trolejbusová doprava," informovala hovorkyňa DPB Adriana Volfová. "Situáciu operatívne riešime s dispečingom zimnej údržby bratislavského magistrátu," dodala hovorkyňa.

9:50 Na Pražskej ulici v Bratislave sa zaseklo 17 trolejbusov mestskej hromadnej dopravy.

9:45 Pohľad na zasneženú Gagarinovu ulicu v Bratislave.

Dnes krátko pred ôsmou hodinou ráno sa stala nehoda. Pri Senci havarovalo auto a nákladiak. Ako informovali hasiči, pri nehode boli ľahšie zranené dve osoby z osobného motorového vozidla, ktoré boli odovzdané do opatery ZZS a boli transportované do nemocnice.

9:35 Situácia pod Bratislavským hradom.

9:30 Na celom území Slovenska platí výstraha prvého stupňa. Dávajte si pozor na poľadovicu, sneženie a tvorbu snehových jazykov.

Bratislavu a južnú polovicu územia SR čaká počas stredy bohatá snehová nádielka. V hlavnom meste môže do podvečera spadnúť až 10 centimetrov (cm), ešte väčší prídel snehových zrážok zažijú okresy Nitrianskeho, Banskobystrického i časti Trenčianskeho a Košického kraja, kde do 19.00 h môže pribudnúť od 10 do 15 cm nového snehu.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre spomínané regióny výstrahu pred snežením 1. stupňa. So snežením súvisí aj tvorba snehových jazykov. SHMÚ upozorňuje, že sa od 09.00 h do 16.00 h môžu tvoriť na cestách juhozápadného Slovenska i južnej časti stredného Slovenska.

Od poludnia sa k týmto výstrahám pridá aj ďalšia, varujúca pred poľadovicou. Tá platí pre celé územie Slovenska.

Na horách hrozia lavíny

Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí trvá už niekoľko dní mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Ohrozenie predstavujú najmä extrémne strmé svahy, kde sa môžu ojedinele vyskytnúť menšie a stredne veľké spontánne lavíny z nového prachového snehu. Informoval o tom Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS). "Novonapadnutý sneh je len miestami ubitý do dosiek a vankúšov rôznej tvrdosti, na takýchto miestach je možné uvoľnenie doskových lavín pri väčšom dodatočnom zaťažení," upozornil Kyzek s tým, že za posledných 24 hodín pripadlo do dvoch centimetrov nového suchého snehu.

Ráno bolo na horách prevažne zamračené, na severe ešte polooblačno, no od juhu sa počasie zhoršuje a postupne bude snežiť. "Od včera sa citeľne otepľuje, teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus osem do mínus dvoch stupňov Celzia. Na hrebeni Nízkych Tatier fúkal prudký vietor s nárazmi až do 20 metrov za sekundu," uzavrel Kyzek.

Situácia na cestách

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, na strednom a východnom Slovensku miestami pokrytý vrstvou čerstvého kašovitého alebo utlačeného snehu do troch, niekde do piatich centimetrov. Na juhu Slovenska začína snežiť a cesty v oblasti Veľkého Medera a Šamorína sú pokryté vrstvou čerstvého snehu do dvoch centimetrov.

Horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý okrem HP Huty, Podspády, Vrchslatina, Vernár a Dobšiná je povrch vozoviek pokrytý vrstvou utlačeného snehu do dvoch centimetrov. Na HP Herlianske sedlo je povrch vozovky pokrytý kašovitým snehom hrúbky nad 15 cm a na HP Zbojská je zľadovatený sneh do jedného centimetra.

Upozornenie pre vodičov

Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú potrebné snehové reťaze pre všetku dopravu, na ceste II/531 v okrese Revúca pre dopravu nad 3,5 t.

Na cestách II/578 Skalka - Kremnica, II/558 Stakčín - Ulič, II/584 Pavčina Lehota - Jasná, II/526 Klenovec - Rákošská Baňa, II/531 Tisovec - hr. okr. RS/RA, II/537 Podbanské - Tatranská Polianka, II/538 Tatranská Štrba - Štrbské Pleso, II/539 Mengusovce - Vyšné Hágy a na cestách III. triedy v oblasti Stakčína a Hnúšte je miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov.

HP Šútovce (cesta III/1774) je uzatvorený pre vozidlá nad 10 m dĺžky.

Cesty II/549 Úhorná - Krásnohorské Podhradie a III/3227 Hrabušická Píla - Stratená sú uzatvorené pre všetku dopravu. Cesty sú v zimnom období neudržiavané.