Žiaci z prešovskej strednej poriadne prekvapili: VIDEO Neuveríte ako spropagovali svoju školu

PREŠOV – Stredoškoláci z priemyselnej stavebnej školy svojim prezentačným videom poriadne prekvapili. Ich nápadité a chytľavé video sa stalo okamžite hviezdou internetu. Učiteľka angličtiny nám prezradila detaily z natáčania. Rodičia i riaditeľ sú nadšení. Slovenskú kampaň My sme les žiaci premenili na My sme Stavebná.

Chytľavé a dynamické video, ktorým žiaci spropagovali svoju školu sa stalo hitom internetu. Svoju strednú priemyselnú stavebnú školu ukázali troška v inom svetle. Nadšený je aj samotný riaditeľ školy, ktorý vo videu aj účinkuje. Najznámejšiu iniciatívnu kampaň My sme les premenili na kampaň My sme Stavebná. Vo videu žiaci a žiačky hrdo hovoria: „Aj ja som Stavebná,“ či „Aj my sme Stavebná.“

Pedagogické vedenie školy je na svojich študentov hrdé. Zuzana, učiteľka anglického jazyka, nám prezradila, ako prebiehalo natáčanie. Pýtali sme sa, kto celé video natočil a následne zostrihal. Zuzana povedala, že za celou tvorbou stojí žiak Michal Ondrik, ktorý pod vedením Žiackej školskej rady celé video spracoval do finálnej podoby.

Riaditeľ školy Stanislav Kolpak podporil myšlienku svojich žiakov

Do nápaditého videa sa okrem žiakov zapojil aj samotný riaditeľ školy. Účinkujú v ňom aj dve učiteľky a školník. „Video sa natáčalo tri dni, zväčša počas prestávok,“ povedala nám učiteľka angličtiny, ktorá dodala, že žiaci si natáčanie užívali a zažili počas neho množstvo zábavy. Študenti pri natáčaní využili priestory celej školy. „Telocvičňu, bufet, triedy či fitness miestnosť,“ informovala o detailoch Zuzana, ktorá poznamenala, že slogan Ja som Stavebná je počuť v škole doteraz.

Žiaci zo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove

Pozitívne reakcie padali aj zo strany rodičov. „Jedna mamička dokonca povedala, že jej 6-ročná dcéra začala počas videa tancovať a vykrikovala: „Aj ja som stavebná,“ ten slogan je naozaj chytľavý,“ poznamenala učiteľka. Pedagógovia prešovskej strednej školy sa taktiež tešia, ako vzniknuté video utužilo kamarátske vzťahy medzi žiakmi. „Jedného žiaka baví to, druhého to, ale všetkých spája jedno – Sú Savebná,“ uzavrela Zuzana.