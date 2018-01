Izrael ocenil dvanástich Slovákov, prišli aj hlavy štátu: Počas holokaustu zachránili životy

Do zoznamu ocenených tento rok zapísali Máriu Hradskú, Adama Fiačana, Máriu Fiačanovú, Juraja Holčíka, Adama Bombu, Jozefa Kisela, Štefana Tarcalu, Vasiľa Kyjovského, Ľudovíta Repáša, Jána Balciara, Jána Ozvalda a Katarínu Ozvaldovú. Ich potomkovia si prevzali ocenenia z rúk veľvyslanca štátu Izrael v SR Zvi Avinera Vapniho a konzulky štátu Izrael v SR Avital Geršonovej. Mená ocenených budú vytesané do Múru cti v Záhrade Spravodlivých v Jad va-šem v Jeruzaleme. Pripoja sa tak k viac ako 570 odvážnym mužom a ženám zo Slovenska a vyše 27.000 jednotlivcom z mnohých ďalších krajín.

Veľvyslanec Izraela označil ocenených za odvážnych a spravodlivých ľudí, ktorí zachránili iných pred istou smrťou. "Aj viac ako 70 rokov po skončení druhej svetovej vojny nás tieto úžasné príbehy nútia opätovne sa zamyslieť nad povahou človeka, ktorá dokáže byť nesmierne krutá, no zároveň veľmi odvážna a dobrotivá," konštatoval.

Jedným z príbehov bol osud evanjelického farára Juraja Holčíka, ktorý pokrstil počas svojej služby v Banskej Bystrici veľké množstvo Židov s cieľom zachrániť ich pred prenasledovaním a deportáciou. Podľa evidencie bolo v roku 1939 pokrstených 200 Židov, pričom 111 z nich pokrstil práve on. Svedectvo podal Zvi Ginzberg. Ten informoval, že v rokoch 1940-1942 krstil Židov, ktorí bývali v meste, aby im mohol vystaviť certifikáty potvrdzujúce ich kresťanstvo. "Od roku 1944 až do konca 2. svetovej vojny ukrýval Juraj Holčík vo svojej pivnici rodinu Partošovcov, ktorí vlastnili obchod s farbami v centre mesta. V roku 1946 odišla rodina žiť do Izraela," uviedol Zvi Ginzberg vo svojom svedectve.

"Dnešné pripomenutie si holokaustu je odkaz pre nové generácie, aby si uvedomili, aké strašné zverstvá sa robili v tých rokoch v Slovenskom štáte," uviedol jeho syn Ján Holčík. Svojho otca označil za humanistu. Spolu s iným farárom podľa neho pokrstili do 700 Židov. "Je to odkaz pre novú generáciu, aby sa správali k ľuďom a všetkým imigrantom ako priatelia," dodal.

Osobnú odvahu vyznamenaných ocenil aj prezident Andrej Kiska. "Skláňam sa s úctou pred záchrancami, ktorí sa proti tomu dokázali postaviť. Skláňam sa pred ich činmi a verím, že dnes ich príbehy budú inšpiráciou pre všetkých našich občanov, ktorí vyznávajú hodnoty slušnosti, ľudskosti a tolerancie a ktorí sú pripravení tieto hodnoty brániť," zdôraznil Kiska.

Podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár (Most-Híd) uviedol, že dnes je našou povinnosťou bojovať proti negatívnym javom spoločnosti. Vyjadril úctu a vďaku všetkým oceneným. Vláda SR v mene jej podpredsedu Petra Pellegriniho (Smer-SD) nebude podporovať prejavy antisemitizmu a nedovolí zabudnúť.

Titul Spravodliví medzi národmi je každoročným ocenením, ktorým sa vyjadruje úcta a obdiv nad veľkými činmi obyčajných ľudí, ktorí riskovali vlastný život pri záchrane prenasledovaných židovských spoluobčanov. Je prejavom vďaky židovského národa ľuďom nežidovského pôvodu za záchranu Židov. Komisia pre rozpoznávanie spravodlivých bola založená v roku 1963 pri pamätníku Jad va-šem a je vedená Izraelským najvyšším súdom. Väčšina ocenených zo Slovenska získala tento titul po roku 1990, keď došlo k obnoveniu diplomatických stykov medzi Česko-Slovenskom a štátom Izrael.