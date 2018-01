Slovenka v hviezdnom tíme NASA: FOTO Naša vedkyňa sa zúčastní simulovanej misie na Mars

Michaela Musilová, uznávaná slovenská vedkyňa a predsedníčka Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) podstúpi 8-mesačnú stimulovanú misiu na Mars pod vedením Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

Musilová už v minulosti absolvovala simulovanú misiu na Mars

Po náročnom 15-mesačnom výberovom konaní, na ktorom sa zúčastnilo tisíce vedcov z celého sveta sa Musilová stala súčasťou 5-člennej medzinárodnej posádky, ktorá bude robiť experimenty na Havajských ostrovoch. „Misia sa bude sa odohrávať 2500 metrov nad morom na sopke Mauna Loa na Havajských ostrovoch v USA. Sopečné prostredie bolo vybraté preto, že je veľmi podobné povrchu Marsu,“ informovala o misii SOSA. „Marťanská stanica je vybudovaná na mieste, kde bude posádka úplne izolovaná od sveta. Skladá sa z dómu s priemerom len 11 metrov, v ktorom bude posádka pracovať a žiť,“ dodala SOSA.

Michaela Musilová na tlačovej konferencii z 30. januára

Celý dóm bude dotvárať skleník, v ktorom bude botanik pestovať čerstvú stravu pre celú posádku a skladu, v ktorom bude umiestnená voda a ostatné potreby na prežitie. SOSA ďalej informovala, že v stimulovanom marťanskom prostredí sa bude dať pohybovať iba v špeciálnych skafandroch.

Súčasťou danej misie bude aj slovenský rover, vedecký prístroj, ktorý dokáže preskúmať vzorky pôdy a kamenia. Rover zároveň dokáže zistiť, či na Marse niekedy existoval život.

Vesmírny rover firmy RoboTech Vision, ktorý bude sprevádzať Michaelu Musilovú na jej misii

Hrdá vedkyňa na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila 30. januára povedala, že misia bude náročná nielen po psychickej stránke, ale i po fyzickej. „Po celý čas misie budeme zatvorení v dóme. Von, do simulovaného marťanského terénu, budeme môcť ísť len v skafandri, ktorí váži približne 30 kilogramov,“ povedala Musilová. Michaela sa zmienila aj o problémoch s obmedzenou komunikáciou so Zemou. „Budeme mať prístup len na jeden e-mail, budeme však musieť dodržiavať jednosmerný 20-minútový časový posun medzi Zemou a Marsom,“ vysvetlila vedkyňa. „To znamená, že dostať odpoveď z riadiaceho strediska NASA bude trvať aspoň 40 minút. A to aj v krízovej situácii,“ dodala k misii Musilová.

Misia medzinárodného 5-členného tímu spolu s Michaelou bude na rozdiel od iných stimulovaných misií iná v tom, že bude cielená aj na výskum psychologických aspektov života. V uzavretom 11-metrovom dóme sa bude skúmať život v klaustrofobických podmienkach bez žiadneho súkromia. Vedci budú odlúčení od celého sveta a nevylučuje sa, že počas 8-mesačnej misie medzi nimi vznikne ponorková choroba či konflikty.

Pri 15-mesačnom výverovom konaní sa posudzovala odbornosť, jazykové a technické znalosti a taktiež aj fyzická kondícia. Najdominantnejšou časťou výberu bola schopnosť čeliť krízovým situáciám. Uchádzači museli zvládnuť za dve minúty komplikovaný problém. Počas riešenia bolo podrobne pozorované ich správanie. Museli ostať pokojní, nepanikáriť a vedieť pod tlakom spolupracovať. „Takéto testy prebiehali online a trvali aj niekoľko hodín. V poslednej časti výberu sa pozerali na kompatibilitu členov posádky medzi sebou,“ objasnila Michaela Musilová.

Medzinárodnú 5-člennú posádku tvorí jeden Kórejčan, dve Austrálčanky, jeden Brit a Slovenka Michaela Musilová.