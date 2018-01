Hororový prípad mŕtveho novorodenca: Susedia majú v smrti bábätka jasno

BRATISLAVA – Hrôzostrašný nález, o ktorom informovala polícia, postavil v sobotu do pozoru celú ulicu. V jednom z kontajnerov v bratislavskom Novom Meste na ulici Hálková, bolo vyhodené mŕtve telíčko novorodenca. Objavili sa informácie, že by ho tam mohla vyhodiť bezdomovkyňa.

Polícia prijala oznámenie o mŕtvom telíčku novorodenca v sobotu okolo obeda. Na miesto sa ihneď dostavila hliadka a oznámenie preverili. Policajti miesto nálezu okamžite zabezpečili a na zistenie presnej príčiny smrti nariadili súdnu pitvu. Zároveň vyzvali občanov, aby akékoľvek informácie oznámili polícii.

„Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III začal v tomto prípade trestné stíhanie vo veci zločinu vraždy novonarodeného dieťaťa matkou," informovala včera bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková. Viac informácií k prípadu polícia nechce poskytovať, no podľa našich informácií pracuje s verziou, že ho tam mohla vyhodiť bezdomovkyňa.

Podľa obyvateľov Hálkovej ulice ju tam niektorí videli. „V tej časti sa pohybovala tehotná bezdomovkyňa,“ napísala Michaela. Aj podľa ďalšieho obyvateľa Hálkovej ulice sa v tej oblasti pohybujú sociálne slabšie skupiny. „Je to známa ulica tým, že v garážach pri trati bývajú bezdomovci, treba hľadať tam," upresnil.

Polícia nekonkretizovala ani to, či ide o chlapčeka alebo dievčatko, no v niektorých médiách sa objavili informácie o tom, že novorodeniatko bolo chlapček. Čo za hrôzu sa v skutočnosti odohralo na Hálkovej ulici, to zistí až policajné vyšetrovanie.