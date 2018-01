Kuriózna príhoda, Škripek sa vyhol problému na letisku: VIDEO Chcel prepašovať túto vec

BRATISLAVA - Poslanec Európskeho parlamentu Branislav Škripek sa koncom minulého týždňa zúčastnil na Pochode za život v Paríži. Pri kontrole na letisku sa mu však stala kuriózna vec, o ktorej informoval prostredníctvom videa. Cez bezpečnostnú kontrolu sa mu totiž podarilo prepašovať anténu v kufri. Ak by mu ju našli, nemal by na letisku problém prvýkrát.

Minulý víkend sa diali dva veľké Pochody za život vo Francúzsku a v Spojených štátoch. Poslanec Európskeho parlamentu Branislav Škripek sa zúčastnil pochodu v Paríži na pozvanie organizátorov.

Anténa v kufri

v nedeľu sa Branislav Škripek zúčastnil pochodu za život. Zobral si so sebou slovenskú zástavu, ale nemal vhodnú tyč na vlajku. Tak sa vynašiel po svojom. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby sa nepokúsil do lietadla prepašovať zvláštnu vec. "Som pripravený na pochod, vyberám vlajku a kúzlo domáceho vylepšovateľa, ktoré mám ešte zo socializmu," povedal vo videu Škripek pred pochodom.

"Toto je anténa z rádia, prosím pekne, a prešlo to aj cez security check (bezpečnostnú kontrolu) na letisku. Vôbec si to nevšimli, že to mám v kufri. Takže anténa z rádia stále funguje," dodal europoslanec. Škripek si so sebou vzal anténu, pretože nemal vhodnú tyč na vlajku.

Vlajka sa totiž hodí na každý pochod. "Anténu zo starého rádia, ešte vyrobeného za socializmu, som použil na nosenie našej vlajky. Skutočne som si nevedel predstaviť, že by som na pochode za život nemal našu vlajku a nemohol by som s ňou mávať. Troška som šiel s obavami cez kontroly na letiskách, či mi anténu nezoberú, ale všetko dopadlo dobre. Anténu prišla spolu so mnou do Paríža,” povedal pre Topky o svojom zážitku Škripek.

Škripeka nepustili ani do USA

Ak by mal problémy na letisku, nebolo by to prvý krát.Takto pred rokom zostal na letisku v Turecku, kde ho nechceli pustiť do lietadla smerujúceho do USA. Vtedy Škripekovi turecká hraničná stráž zabránila vstúpiť do lietadla a dva dni sa nemohol dostať ďalej.

Príčinou neboli však žiadne zlepšováky domáceho majstra, ale prozaický dôvod: pečiatky v pase z krajín Blízkeho východu.To stačilo k tomu, aby ho nepustili ďalej. V tomto prípade sa však možno len Škripek inšpiroval heslom Pochodu: Život treba žiť, život nie je problém. A vyskúšal si, či skutočne jeho cesta bude bez problémov.

Pochod narušil dážď a nepriaznivé počasie. Napriek tomu prišlo množstvo ľudí. Pochod sa pokúšalo narušiť aj niekoľko príslušníčok hnutia Femen. "Bolo ich asi desať a pomaľovali si holé telá takou červenou vlajkou," uviedol Škripek.