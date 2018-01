Anita uviazla na letisku v New Yorku: Zúfalo hľadala pomoc, smutný prístup ambasády

Anita mala letieť domov 4. januára lietadlom spoločnosti Austrian Airlines približne o štvrť na sedem večer tamojšieho času. Let z newyorského letiska JFK do Viedne však zrušili tak, ako tisícky iných letov. "Predmetný let mi zrušili cca pol hodinu pred odletom, zároveň letisko oznámilo, že všetky lety už rušia do odvolania, letisko sa následne uzatvára. Vonku bola kalamita vysokého stupňa. Na letisku zavládol strašný chaos a panika," opísala pre Topky situáciu na letisku Anita.

Zrušený let

"Letisko nám poskytlo pre danú situáciu číslo na Lufthansu, ale predmetné číslo bolo úplne vyťažené, nedalo sa tam dovolať, aj keď ste viseli na linke viac ako hodinu," napísala nespokojná žena s tým, že na ostatné čísla sa dalo zavolať len v pracovnom čase od ôsmej ráno do ôsmej večer európskeho času.

Na to by si však Anita musel počkať, v Európe bolo v tom čase niečo po jedenástej hodine večer. "Letisko bolo poloprázdne, nakoľko sa všetky lety rušili už od rána, len cca 5 letov ostalo. Medzi nimi bol náš," napísala. Medzitým však aj Anitin let zrušili.

Potrebovala pomoc

Anita sa nikdy v podobnej situácii neocitla. "Z toho dôvodu som využila SMSku, ktorá mi po príchode do USA bola doručená na môj telefón s obsahom Pri nehode, úraze, strate dokladov a pod. v USA kontaktujte Veľvyslanectvo SR v meste Washington." Pre Anitu a jej priateľa to bola situácia, kedy sa ocitli v núdzi a potrebovali pomoc.

"Na základe predmetnej skutočnosti som si dovolila zavolať na dané telefónne číslo Washington a to v čase 17-ej hodiny tamojšieho času. Zdvihol pán, slušne sa predstavil a oznámil, že je služby konajúci, avšak ma odkázal na kolegyňu v New Yorku a poskytol mi na ňu číslo," povedala a podľa slov pána jej mala predmetná osoba ochotne pomôcť a poradiť. To sa však na Anitine počudovanie nestalo.

Šokujúci prístup slovenská ambasáda ju odbila

Anita na číslo zavolala a dúfala, že sa konečne dočká pomoci. "Následne som na to číslo zavolala. Pani sa ani nepredstavila, ani ma nenechala dohovoriť, len stroho mi povedala, nech sa obrátim na leteckú spoločnosť a zložila telefón. Jej pár slov, ktoré mi povedala, v tom čase nemalo význam, nakoľko ma nenechala ani dohovoriť, aby som jej mohla odpovedať a povedať, že predmetná rada je naozaj bezvýznamná," uviedla.

Počasie v New Yorku

V Európe však v tom čase nepracovali, lebo bola noc a kontakt v USA pre danú situáciu bol nezastihnuteľný. "Bola som z toho rozhovoru úplne v šoku, mala som pocit, že predmetnú pani som vyrušila na nejakej akcii, ale ta neohrabanosť a odbitie nemá hranice a považujem to za hanbu nášho štátu, že takáto osoba zastupuje náš štát," rozčuľuje sa Anita.

Médiá podľa nej vyhlásili, že viac ako 4000 letov v New Yorku bolo zrušených. "V prípade, že neovládam jazyk a nemám dostatočné financie a hlavne aj šťastie, spím na zemi na letisku JFK, z ktorého som mala odlietať ako iní ľudia, a to dni, nie hodiny," napísala Anita a po týždni sa jej len veľmi ťažko podarilo dostať domov. "Pani ani nezaujímalo, ako sa volám, či mi vie nejako pomôcť atď., vybavila ma za 30 sekúnd," dodala Anita, ktorá tam bola so svojím priateľom Karolom.

Postup bol v tomto prípade štandardný

Ministerstvo zahraničných vecí informáciu overilo na Generálnom konzuláte SR v New Yorku. "V daný deň boli vzhľadom na zlé poveternostné podmienky zrušené všetky lety zo štátu New York v USA. Menovaná pani telefonovala na núdzovú linku GK SR New York s tým, že jej let bol zrušený a s otázkou, aký postup jej navrhujeme," napísal pre Topky hovorca ministerstva Igor Skoček.

"GK SR New York jej odporučil kontaktovať leteckú spoločnosť a požiadať ich o potrebné informácie, resp. informovať sa, aký bude postup z ich strany, nakoľko každá letecká spoločnosť má inak zadefinované pravidlá riešenia podobných situácií. Rovnako všetky newyorské letiská cez oficiálne kanály žiadali všetkých cestujúcich, aby priamo kontaktovali letecké spoločnosti," uviedol Skoček.

"V danom čase však nikto nevedel, kedy bude letová prevádzka obnovená a nakoľko boli zrušené všetky lety na 24 az 48 hodín a pri takom objeme cestujúcich, aký je v štáte NY je možné, že nájsť náhradný let trvalo dlhšie. Konzulát však nemá možnosť zasahovať do podmienok a postupov jednotlivých leteckých spoločností," dodal hovorca.

Topky poprosili o reakciu slovenskú ambasádu vo Washingtone. K situácii sa zatiaľ nevyjadrila.