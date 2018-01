Je to OFICIÁLNE: Slovenská obchodná inšpekcia pokutovala autobazár za stáčanie kilometrov

V okrese Michalovce v obci Voľa Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) pokutovala miestny autobazár. Spoločnosť Auto 24 bola povinná uhradiť pokutu vo výške tisícpäťsto eur za porušenie predpisov. V čase kontrolnej činnosti inšpektori zistili, že spomínaný autobazár inzeroval na predaj motorové vozidlo značky BMW, ktoré bolo podrobené kontrole a preukázali sa klamlivé informácie. „Údaje o stave odometra predmetného motorového vozidla boli uvádzané odlišne (údaj na inzertných portáloch 159.000 kilometrov, skutočný údaj 191.729 kilometrov), čo bolo spôsobilé zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil,“ informovala SOI v oficiálnej správe. Rozdiel teda celkovo činil 32-tisíc 729 stočených kilometrov.

Slovenská obchodná inšpekcia pôvodne autobazáru Auto 24 za nekalé praktiky a klamlivé údaje vystavila finančnú pokutu vo výške 3-tisíc eur. „Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania podal odvolanie,“ informovala v správe SOI. Inšpekcia informovala, že odvolací orgán pri preskúmavaní predmetného napadnutého rozhodnutia zistil dôvod na zníženie výšky pokuty, ktorá bola udelená v prvostupňovom rozhodnutí.

Na danú problematiku sme sa pýtali aj odborníka z portálu Podkapotou. Jozef Vydra vysvetlil, že s podobnými ťažkosťami a zavádzaním sa zákazníci autobazárov stretávajú bežne. Odborník tvrdí, že predajcovia vyzdvihujú kladné vlastnosti daného automobilu, aby zatraktívnili jeho kúpychtivosť. „Auto je po prvom majiteľovi, nikdy nehavarované, vo výbornom stave, troj- až päťročné a do 160-tisíc kilometrov aj v prípade, že to vôbec nie je pravda“ vysvetlil o klamlivých praktikách autobazárov Vydra. „Je to akási pomyslená hranica a za tieto hodnoty sa slovenskí záujemcovia o autá ani nie sú ochotní dostaviť na obhliadku vozidla,“ uzavrel odborník z Podkapotou.sk.

Vyššie spomínané motorové vozidlo značky BMW bolo jedným z troch vozidiel ponúkaných na predaj v prevádzke dotknutého autobazáru, ktoré bolo počas kontroly z 8. júna 2016 náhodne preverené. Automobil bol súčasne predávaný aj na inzertnom portáli Kupimauto.sk a bolo publikované aj na stránke Autobazar.eu, objasnila SOI. „Toto vozidlo používam, preto nesedí stav kilometrov uvedený v inzeráte so skutočným stavom kilometrov vo vozidle. Skutočný stav kilometrov vo vozidle budeme priebežne aktualizovať aj v inzeráte,“ informoval K.K., jeden z prítomných v čase kontroly. Spoločnosť Auto 24 nakoniec nepoprela počet nameraných kilometrov po vykonanej inšpekčnej kontrole.