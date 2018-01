Zúfalstvo v Prešove! Mesto zaplavili značky, ktoré oznamujú smutnú realitu

So zápachami bojujú aj na východe Slovenska, no niektorí ľudia to vedia zobrať aj s humorom. V Prešove niekto v noci z nedele na pondelo osadil značky s nápisom Zápchy ako v New Yorku.

Takéto značky sa objavili asi na 4 miestach v Prešove

Fotografie sa začali okamžite šíriť po sociálnych sieťach a z neznámeho recesistu sa tak stal vtipný hrdina. Začala však po ňom pátrať aj mestská polícia.

Niektoré laminátové značky, na ktorých je okrem nápisu vyobrazený aj erb mesta, už stihol niekto odstrániť.