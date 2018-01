Na Slovensku husto sneží: UPOZORNENIE! Na týchto miestach si dávajte dobrý pozor

Podľa informácií Slovenskej správy ciest sú cesty I., II. a III. triedy zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do 3 cm. V obvode Štós v Košickom kraji a v obvode Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji je na vozovkách ciest III. triedy vrstva utlačeného alebo kašovitého snehu do 4-5 cm.

Horské priechody (HP) - povrch vozoviek je prevažne mokrý, okrem HP Zbojská, Veľké Pole, Huty, Cukmantel, Vernár, Besník, Čertovica, Látky - Prašivá, Chorepa, Šturec, Donovaly, Fačkov, Podspády, Soroška, Dobšiná, Havran, Súľová a Grajnár, ktoré sú pokryté vrstvou kašovitého, utlačeného alebo čerstvého snehu do 3 cm, na HP Vrchslatina a Herlianske Sedlo do 4-5-cm.

Upozornenie pre vodičov:

Vplyvom nízkych teplôt môžu byť vlhké až mokré vozovky ciest I., II. a III. triedy na území SR miestami zľadovatené!

V oblasti Zálužie a Vlčkovce je pre silné sneženie dohľadnosť do 100 m.

Na ceste III/584 Srdiečko - Bystrá je povinné použiť snehové reťaze pre všetku dopravu.

HP Donovaly (cesta I/59) a Šturec (cesta I/14) sú uzatvorené pre nákladnú dopravu nad 10 m dĺžky z dôvodu hustého sneženia.

HP Šútovce (cesta III/1774) je uzatvorený pre vozidlá nad 10 m dĺžky.

Cesty II/549 Úhorná - Krásnohorské Podhradie a III/3227 Hrabušická Píla - Stratená sú uzatvorené pre všetku dopravu. Cesty sú v zimnom období neudržiavané.

Pozor na lavíny!

Vplyvom predchádzajúceho sneženia sprevádzaného silným vetrom a nízkych teplôt trvá vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, 3. stupeň. Informuje o tom oficiálna stránka Horskej záchrannej služby (HZS) s tým, že vo Vysokých Tatrách je situácia v rámci pohoria rozdielna, zvýšené lavínové nebezpečenstvo platí pre západnú časť. Na východe a v Beliankach je lavínové nebezpečenstvo mierne, 2.stupeň. Nový sneh tvorí nestabilné snehové útvary - snehové dosky, vankúše a preveje. Častý je ich výskyt aj v nižších polohách, okolo hranice lesa. Uvoľnenie lavíny je možné na strmých svahoch už pri malom dodatočnom zaťažení. Taktiež je možný zosuv stredne veľkých spontánnych lavín. Pohyb vo vysokohorskom prostrední neodporúča HZS ľudom bez znalosti lavínovej problematiky a lavínovej výbavy.

Dnes ráno bolo na horách zamračené hmlisté počasie a na mnohých miestach so slabým snežením. Teplota vzduchu sa vo vysokých polohách pohybovala v rozpätí od od -15 do -8°C, v v stredných polohách od -8 do -4°C. Fúkal mierny, na hrebeňoch čerstvý vietor s rýchlosťou 3 - 10 m/s, v nárazoch vo vysokých polohách miestami do 16 m/s. Za uplynulých 24 hodín pripadlo do 12 cm prachového snehu. Celkovo za periódu sneženia napadlo 25 – 50 cm snehu. Nový sneh sa nachádza na tvrdom až zľadovatenom starom snehu a je veľmi nepravidelne rozmiestnený. Na záveterných svahoch, v žľaboch a muldách dosahuje výšku 30 až 60 cm, kde tvorí snehové dosky a vankúše a je veľmi slabo previazaný so starým snehom. Naopak, na vetrom exponovaných miestach je nový sneh úplne odfúkaný. Tendencia lavínového nebezpečenstva zotrváva.

Varujú aj meteorológovia

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na pondelok výstrahu 1. stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji. Informuje o tom na svojej oficiálnej internetovej stránke s tým, že tvorba snehových jazykov sa očakáva v okresoch Skalica, Senica, Malacky, Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Myjava, Trnava, Pezinok, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Hlohovec, Galanta, Šaľa, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Žarnovica, Levice, Rožňava, Gelnica, Košice, Košice okolie, Prešov, Vranov nad Topľou, Trebišov, Michalovce, Humenné a Sobrance.

SHMÚ tiež upozorňuje, že tvorba snehových jazykov je potenciálnym nebezpečenstvom pre vodičov.