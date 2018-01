Zimná mizéria pokračuje: PREDPOVEĎ Slovensko pod snehom, prichádza ďalšie oteplenie!

V pondelok má byť malá, miestami, najmä na západe, zväčšená oblačnosť. Ojedinele bude zamračené s nízkou oblačnosťou alebo hmla. Miestami sa vyskytne aj slabé sneženie a na východe snehové jazyky. Najvyššia denná teplota vystúpi na -1 až 3, na severe okolo -3 stupne. Fúkať bude iba slabý vietor, na východe Slovenska prevažne severný s rýchlosťou 15 až 35 km/h, no dopoludnia môže v nárazoch dosiahnuť 55 až 85 km/h.

V utorok sa treba v západnej polovici Slovenska pripraviť na oblačné až zamračené počasie a postupne na viacerých miestach pribudne sneženie. V nížinách treba však rátať neskôr aj s dažďom. Vo východnej časti územia bude polooblačno až oblačno a zaprší iba ojedinele. Popoludní aj na západe dôjde k ustávaniu zrážok a zmenšovaniu oblačnosti. Najnižšia nočná teplota klesne na -1 až -7, v dolinách a kotlinách miestami na -8 až -14 stupňov. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na -2 až 3 stupňov, na krajnom juhozápade má byť ojedinele teplejšie. Slabý vietor.

Od západu postúpi v stredu do našej oblasti teplý front spojený s rozsiahlou a hlbokou tlakovou nížou so stredom nad Faerskými ostrovmi. Za ním k nám od juhozápadu začne vo vyšších vrstvách ovzdušia prúdiť teplejší vzduch. Aj tentokrát bude oblačno až zamračené a hmlisto. Miestami sa objaví mrholenie alebo slabý dážď. Vo vyšších, spočiatku aj v nižších polohách, najmä vo východnej polovici územia, slabé sneženie. Ojedinele sa začne tvoriť aj poľadovica. Najnižšia nočná teplota spadne na -5 až -10, na západe na 0 až -5 stupňov. Najvyššia denná teplota to dotiahne na -2 až 3, na juhozápade ojedinele do 5 stupňov.

Vo štvrtok k nám má pokračovať prílev teplého vzduchu. Bude prevažne zamračené a hmlisto. Na horách a ojedinele aj v nižších polohách bude zmenšená oblačnosť. Mrholenie môže najmä v noci namŕzať. Najnižšia nočná teplota zostúpi na +1 až -4 stupne, najvyššia denná teplota vystúpi na -1 až 4, na juhozápade ojedinele do 6 stupňov.

Aj v piatok sa bude naše územie ešte nachádzať v teplejšom juhozápadnom prúdení. Zobudíme sa do prevažne zamračeného a hmlistého počasia. Miestami sa objaví slabý dážď alebo mrholenie, ktoré môže najmä v noci namŕzať. Teplomer v noci má ukazovať najmenej 2 až -4 stupňov, cez deň najviac 0 až 6 stupňov.