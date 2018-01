AKTUALIZOVANÉ Na Slovensko sa valí orkán: V Európe už hlásia obete, ľudia lietajú vzduchom

Počasie vyčíňalo aj v Belgicku.

BRATISLAVA – Víchrica so silou orkánu, snehové jazyky a mráz. Na naše územie smeruje počasie, ktoré už pustoší západnú Európu. Obrovský vietor si vyžiadal už aj obete na životoch. Najhoršia situácia je v Holandsku a Nemecku, no postupne sa vlna posúva na východ cez Česko až k nám. Kritická situácia by mala nastať v noci, no z niektorých častí Slovenska už ľudia hlásia prvé náznaky.