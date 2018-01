VIDEO Cudzinec zverejnil dramatický zážitok zo Slovenska: Vybrzďoval ho Bratislavčan na BMW

Cudzinca dostal do vytrženia bratislavský vybrzďovač

BRATISLAVA - Situácia na rýchlostnej ceste priviedla zahraničného vodiča do vytrženia. Na internete zverejnil kamerový záznam vybrzďovača, kde si doberá tvrdenie, že Slovensko je priateľská krajina. Cudzinec svoj negatívny zážitok prirovnal k paradoxu. Tvrdí, že u nich takto jazdia len opití vodiči, no na Slovensku to očividne dokážu aj triezvi.