Na Slovensko útočí epidémia chrípky: Obrovský nárast počtu chorých, pozor na nové mutácie

BRATISLAVA - Slovensko by sa malo pripraviť na ďalšiu vlnu chrípky. Na prelome januára a februára môže ochorenie vypuknúť do epidémie, upozorňujú hygienici. Treba preto dôraznejšie dbať na prevenciu. Počet chorých narastá, v porovnaní s minulým týždňom je na Slovensku o 67 percent viac chorých ľudí.

Počas vianočných prázdnin bola chorobnosť na chrípku nižšia. "Očakávame však, že čísla opäť stúpnu, na prelome januára a februára to môže prerásť do epidémie," povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas. Najúčinnejším opatrením proti chrípke je očkovanie. Na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas naň je počas jesenných aj zimných mesiacov až do objavenia sa epidémie chrípky.

Počet chorých stúpol o 67 percent

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 1. kalendárnom týždni 2018 hlásených 2 265 ochorení (chorobnosť 94,6/100 000), čo predstavuje 7,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V druhom januárovom týždni bolo nahlásených 4 353 ochorení.

"Chorobnosť bola 158,2 na 100 000, čo predstavuje 9,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 67,2 %," uviedla pre Topky hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZSR) Zuzana Drobová. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 až 5 ročných (435,1/100 000).

Chorobnosť bude narastať

Predpokladá sa, že s nárast chorobnosti na chrípku a chrípke podobné ochorenia bude v nasledujúcich týždňoch pokračovať. "Predovšetkým od druhej polovice januára približne do konca februára. Pokiaľ ide o doteraz identifikované vírusy chrípky v aktuálnej chrípkovej sezóne 2017/2018, v Slovenskej republike sa laboratórne potvrdili vírusy chrípky typu A/H1pdm09, A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like, A/HongKong/4801/2014/H3N2/-like virus, B/Phuket/3073/2013-like virus," informovala ďalej Drobová.

Vírusy chrípky dobre prežívajú v mrazivom zimnom počasí. Ide o kvapôčkovú infekciu prenášanú kontaminovaným vzduchom. "V suchom vzduchu kvapôčky majú tendenciu sa rozbíjať na menšie. Tým zostávajú vo vzduchu dlhšie. Naopak v teple sú väčšie, ťažšie a hneď spadnú na zem. Okrem toho v zime sa nám v snahe šetriť teplo sťahujú cievy najmä na sliznici dýchacích ciest čo prispieva k ľahšiemu prieniku vírusov do organizmu," dodala Drobová.

Najrýchlejšie sa chrípka šíri v Nitrianskom kraji

Počet ochorení na chrípku v Nitrianskom kraji po zimných školských prázdninách prudko stúpol. Podľa údajov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre bolo počas druhého kalendárneho týždňa tohto roku nahlásených 8594 akútnych respiračných ochorení. Z tohto počtu šlo o chrípku v 1149 prípadoch. "Oproti minulému kalendárnemu týždňu to predstavuje nárast chrípky a chrípke podobných ochorení o 86,4 percenta," informoval RÚVZ v Nitre.

Najviac chorých bolo v skupine detí do päť rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 201 osôb. Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 52,2 percenta zápalov prínosových dutín, 20,4 percenta zápalov pľúc a 27,4 percenta zápalov stredného ucha. Ochorenia hlásilo 70 percent praktických lekárov pre deti a dorast a 68 percent lekárov pre dospelých.

Chorých pribúda

Akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) udreli podľa odborníkov v Banskobystrickom kraji v uplynulom týždni v plnej sile. V medzitýždňovom porovnaní sa zvýšil výskyt ARO takmer o tretinu, počet chorých na chrípku a jej podobné ochorenia je vyšší podľa nich až trojnásobne.

V druhom kalendárnom týždni evidovali epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici na základe hlásenia lekárov celkom 5779 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1650 prípadov na 100.000 obyvateľov kraja. Taktiež 492 prípadov chorých na chrípku, čo je chorobnosť viac ako 140 prípadov. "Zvýšenie počtu chorých na ARO aj CHPO epidemiológovia očakávali a v januári je takmer bežné. Ľudia sa po sviatkoch vracajú do práce a deti do škôl, navyše je vlhko bez výraznejších mrazov, čo vytvára vhodnejšie podmienky na šírenie vírusov," uviedla hovorkyňa úradu Mária Tolnayová.

Zvýšenie počtu chorých zaznamenali aj v Trnave

V uplynulom, 2. kalendárnom týždni zaznamenali zdravotníci v Trnavskom kraji 4933 prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1509 pacientov na 100 tisíc obyvateľov. Z toho chrípke podobných ochorení bolo 584. V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom ide o vzostup chorobnosti na ARO o 21,78 percent a u chrípky o 29,93 percenta.

Najvyššiu chorobnosť (1830) mali v okrese Dunajská Streda, najčastejšie ochoreli deti do päť rokov. "U 3,3 percenta ochorení bol hlásený komplikovaný priebeh, najčastejšie zápalom prínosových dutín," informovala v pondelok Dagmar Kollárová z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave. Počet prípadov si nevyžiadal zatvorenie žiadneho školského ani predškolského zariadenia.

V Prešovskom kraji zavreli škôlku

V Prešovskom kraji došlo k nárastu o takmer 2000 prípadov. Kým pred týždňom lekári nahlásili 4427 chorých s touto diagnózou, tento týždeň ich bolo už 6420. Z toho malo chrípku 595 pacientov, týždeň predtým ochorelo na chrípku 248 ľudí. Údaje zverejnil na svojom webe Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove. Najviac chorých bolo v skupine detí do päť rokov. Pre zvýšenú chorobnosť bola jedna materská škola v okrese Sabinov zatvorená.

V kraji zaznamenali hygienici aj epidemický výskyt ochorení na rotavírusovú enteritídu, a to v stropkovskom zariadení pre seniorov Nový domov. Od 2. do 11. januára tam ochorelo šesť klientov, ktorých potrápila hnačka a zvracanie. Priebeh ochorenia si nevyžiadal hospitalizáciu. Z personálu neochorela žiadna osoba. V zariadení boli nariadené príslušné protiepidemické opatrenia.

Dôležitá je prevencia

Ďalšou prevenciou je však i časté vetranie, umývanie si rúk. Dôležité je tiež primerane sa obliekať či vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. Účinne a často vetrať treba najmä v škôlkach, školách a na pracoviskách. Šíreniu nákazy medzi škôlkarmi môžu zabrániť ranné kontroly pred vstupom dieťaťa do kolektívu. "Ľuďom pomôže aj dostatok odpočinku či správna výživa s množstvom ovocia, zeleniny a tekutín," radí Úrad verejného zdravotníctva SR. Niektoré odporúčania zahŕňajú aj obmedzenie podávania rúk počas chrípkovej sezóny. Pri kýchaní treba používať papierové vreckovky.

Vírus chrípky sa šíri predovšetkým vzduchom pri kašľaní a kýchaní. Nie každé prechladnutie či kašeľ však automaticky znamená, že človek dostal chrípku. Tá prichádza náhle a sprevádzajú ju vysoké teploty, aj nad 40 stupňov, môžu sa pridružiť i rôzne komplikácie. Na samotnú chrípku neúčinkujú antibiotiká.