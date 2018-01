Slováci, POZOR na lekárske stránky: Rozbehol sa trend falošných doktorov

BRATISLAVA - Každý z nás chce vyzerať mladšie, krajšie, chudšie, či byť zdravší. V dobe, kedy je internet našou každodennou súčasťou, je o to jednoduchšie nájsť si tipy, triky a výrobky, ktoré by nám k tomu mali dopomôcť. Nie všetko je však také, ako sa zdá.

Internetová stránka hoax.sk upozorňuje na falošné lekárske stránky, ktoré sa rozmohli ako huby po daždi. Cieľom týchto stránok je oklamať čo najviac dôverčivých ľudí.

Na svojich stránkach majú väčšinou "odborníka", ktorý je však iba fiktívny. Zvyčajne je to len múdro sa tváriaci človek a k nemu priradené meno s titulom, ktorý odporúča daný výrobok. Stane sa tak napríklad aj to, že ak fotografiu tohto akože lekára zadáte do vyhľadávača, nájdete ju na ďalších desiatkach portálov, len s inými menami.

K odborníkovi sa ešte pridajú 2-3 vymyslený "obyčajní" ľudia, ktorí majú s daným výrobkom skúsenosti. "No sú to aj prípady, kedy je lekár nemenný a používa rovnaké meno. Pre spresnenie, podvodník používa vymyslenej osobe rovnaké meno. Tak ako napríklad Adrián Meyer, ktorý neexistuje, nikdy neexistoval a fotografia pána Meyera je fotografia pánskeho fotomodela, pričom jeho fotografiu si môžete taktiež kúpiť a umiestniť na billboard," píše sa na portáli.

Jeden z mnohých prípravkov, ktorý tieto stránky propagujú, je aj BIOXELAN. Tento „liek“ má údajne pomôcť proti vráskam. Ide však len o ďalší pochybný produkt, ktorý má od dôverčivých ľudí vylákať peniaze.

Na iných portáloch ho môžete nájsť pod názvom Bonatox. Na jeho propagáciu je rovnako použitá fotka lekárky, ktorá síce skutočne existuje, ale rozhodne sa tak nevolá. Fotografia je len stiahnutá z webu kliniky doktorky Rapčanovej. Rovnako aj dve lekárky, ktoré Bioxelan propagujú na oficiálnom webe, sú falošné.

Ako zistíte, že ste na podvodnej stránke?

• Falošný obsah s veľmi zle gramaticky napísaným textom, skôr prekladom z češtiny

• Podvodné fotografie, vymyslení ľudia, neexistujúce ženy a muži, ktorí vraj prípravok použili

• Falošné informácie, údaje, mená, mestá, inštitúty a výsledky výskumov, ktoré nikto nikdy v skutočnosti nerobil

• Falošné prvky Facebooku a rôzne iné prvky

• Falošné komentáre s obrázkami ľudí, ktoré nakradli už dávnejšie na ruskej sociálnej sieti VK.com

• Predaj výrobku cez pochybné stránky bez toho, aby ste vedeli čo i len náznak toho, čo obsahuje naozaj, odkiaľ je, kto ju vyrába a kto vám výrobok predáva. Neexistuje sídlo, predajca, záručné podmienky.