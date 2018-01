Semirovi sľúbili prácu snov na Slovensku: Okamžitý útek za hranice, FOTO novodobého otroctva

Semir sa spolu s ďalšími ľuďmi rozhodol, že vycestuje za prácou za hranice. Zlá ekonomická situácia ho donútila vydať sa za lepším životom. Jeho cieľovou destináciou sa stalo Slovensko. Vysnívaný život sa však rýchlo zmenil na nočnú moru. Reklamy sľubovali hodinové sadzby v eurách, skvelé ubytovanie, jedlo a nie veľmi komplikované papierovanie.

Pochybná preprava

Semira však čakalo nepríjemné prekvapenie. Potom, ako sa rozhodol, že vycestuje za prácou na Slovensko, kontaktoval personálnu srbskú agentúru Vella, ktorá sprostredkúva prácu na Slovensku. Práve tu sa začala jeho nočná mora. Semir sa dostal do styku s Vesnou, majiteľkou agentúry, ktorá mu ponúkla prácu v "televíznom priemysle".

Sľúbila mu lístky, stravu vo výške 1,9 eura, bezplatné ubytovanie a prepravu z Belehradu do Nových Zámkov, povedala pre portál avaz.ba Semirova sestra. Z novej práce bol nadšený. Autobusová spoločnosť Vella ich mala prepraviť do Nových Zámkov, na miesto toho ich odviezli do dediny Horné Saliby v okrese Galanta. Tu sa začali problémy.

Otrasný zážitok

Semir na svojom Facebooku zverejnil fotografie z otrasného zážitku. V miestnosti sa nachádzali pasce na myšli, starý nábytok a jeden matrac pre dvoch ľudí. "Miestnosť je vlhká, bez vykurovania a špinavá," napísal v príspevku s tým, že kto kontaktuje túto agentúru, bude oklamaní. Zverejnil aj fotky majiteľov agentúry Vesny a Miljana.

Kvôli pasu ho vyhodili na ulicu

Semira umiestnili do izby, ktorú musel zdieľať s ďalšou osobou. Miestnosť vyzerala špinavo a nachádzali sa v nej pasce na myši. V izbe bol iba jeden matrac, na ktorom sa mali obaja vyspať. Podľa Semirovej sestry na Slovensko dorazili o druhej ráno a už o štvrtej po nich prišiel autobus, aby ich odviezol do práce.

V práci sa však nedočkali podmienok, ktoré im prisľúbila agentúra Vella. Nemali prestávky a nedostal ani sľúbenú mzdu. Mal dostať tri eurá za hodinu práce, no dostal len 1,3. Tretí deň ich požiadali, aby odovzdali pasy, čo Semir odmietol. Z ubytovne ho preto vyhodili. Jeho rodina, ktorá zostala v rodnom meste Banovici kontaktovala známych v Rakúsku, ktorí dostali Semira naspať domov.

Po majiteľke agentúry sa zľahla zem

Stevicová si potom zablokovala profil na Facebooku a viac im na ich sťažnosti neodpovedala. "Na internete sa objavilo mnoho príbehov, v ktorých ľudia tvrdia, že ich oklamala. Komunikovala som s ňou, kým bol Semir na Slovensku. Chcela som o ňom zistiť informácie a ísť za ním. Potom mi povedala, že majú ich cestovné pasy a že sa Semir nemusí po 90-ich dňoch vrátiť do Bosny," povedala Semirova sestra pre avaz.ba.

"My so Slovenskom nemáme v podstate nič. S touto krajinou sme nepodpísali žiadnu dohodu o sprostredkovaní v zamestnaní. Čo vieme je, že tieto agentúry nie sú v Bosne zaregistrované," povedal Boris Pupić z Agentúry pre prácu a zamestnanosť Bosny a Hercegoviny.