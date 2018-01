Zima zasa udrela v plnej sile, PREDPOVEĎ počasia: V utorok to príde, koniec týždňa zmena

BRATISLAVA - V nedeľu sa takmer celé Slovensko zobudilo do zasneženého rána. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu predpovedajú sneh aj počas týždňa. Oproti uplynulým dňom sa poriadne ochladí. Pozor by si mali dávať najmä turisti na horách.

Viaceré miesta južného Slovenska sú zasnežené. Pre niektoré lokality v Podunajskej nížine to znamená, že je tam po viac ako mesačnej prestávke opäť bielo. "V Hurbanove do rána napadli štyri centimetre snehu," píše Slovenský hydrometeorologický ústav na Facebooku. V Žihárci napadli tri centimetre, na sneh mesiac čakali aj v Trnave. Na bratislavskej Kolibe je okolo jedného centimetra snehu.

Snehu bolo počas tejto zimy málo aj na juhu stredného a východného Slovenska. Aj tu do rána nasnežilo. Rimavská Sobota hlási štyri centimetre snehu. Sneh by podľa cestárov zatiaľ nemal výrazne sťažovať dopravnú situáciu. Cesty I., II. a III. triedy a horské priechody sú zjazdné.

Predpoveď počasie na celý týždeň

PONDELOK - Od severovýchodu bude v chladnom vzduchu naďalej zasahovať do karpatskej oblasti tlaková výš. Súčasne začne počasie v strednej Európe ovplyvňovať od západu postupujúci frontálny systém spojený s hlbokou a rozsiahlou tlakovou nížou so stredom nad Islandom.

V noci bude jasno až polojasno. Na juhozápade a spočiatku miestami aj na strednom Slovensku bude prevažne oblačno a ojedinele slabé sneženie. Najnižšia nočná teplota -3 až -8 stupňov Celzia, v dolinách a kotlinách miestami -9 až -14 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 4 m/s (15 km/h).

Cez deň bude slnečno. Na juhozápade a k večeru na celom juhu polojasno až oblačno. Najvyššia denná teplota -4 až +1 stupeň Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo -7 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, na západe prevažne juhovýchodný vietor 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h).



Predpokladané množstvo zrážok: V noci na juhozápade od 0,5 mm do 0,5 cm snehu. Cez deň bez zrážok. Tendencia tlaku vzduchu je ustálený stav.

UTOROK - Do našej oblasti postúpi od západu frontálny systém spojený s rozsiahlou a hlbokou tlakovou nížou so stredom nad Nórskym morom. Bude oblačno až zamračené, v noci spočiatku ešte aj zmenšená oblačnosť. V noci miestami, cez deň od západu na mnohých miestach sneženie, v južnej polovici západného Slovenska v polohách do 400 m neskôr aj dážď so snehom alebo dážď. Ojedinele tvorba snehových jazykov.

Najnižšia nočná teplota -2 až 7, na Orave, Turci, Liptove, na Spiši a na Horehroní -8 až -13 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota -4 až +1, na juhozápade okolo +3 stupne Celzia. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), na západe a severe v nárazoch miestami až okolo 15 m/s (55 km/h). Na hrebeňoch hôr sa očakáva búrlivý vietor.

STREDA - Do strednej Európy bude od severozápadu zasahovať rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu so stredom nad Nórskym morom. Bude prevažne veľká oblačnosť a na mnohých miestach sneženie alebo snehové prehánky, v polohách do 400 m miestami aj dážď. V horských oblastiach ojedinele tvorba snehových jazykov.

Najnižšia nočná teplota -2 až -7, na juhozápade okolo 0 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota -2 až +3, na juhozápade okolo +5 stupňov Celzia. Fúkať bude južný až juhozápadný vietor vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h), v nárazoch spočiatku miestami do 15 m/s (55 km/h).

ŠTVRTOK - Vo vyšších hladinách ovzdušia prejde cez našu oblasť od západu brázda nízkeho tlaku a v prízemnom tlakovom poli sa do strednej Európy prechodne rozšíri od juhozápadu výbežok vyššieho tlaku vzduchu.

Bude premenlivá oblačnosť a miestami snehové prehánky alebo sneženie, v nížinách aj zmiešané alebo dažďové zrážky. Najnižšia nočná teplota -2 až -7, na juhozápade okolo 0 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota 0 až 6 stupňov Celzia.

PIATOK - Nad južnou Škandináviou sa bude nachádzať stred rozsiahlej tlakovej níže a po jej južnom okraji k nám bude od západu prúdiť vlhký a teplejší vzduch.

Bude prevažne veľká oblačnosť a na mnohých miestach sneženie alebo snehové prehánky, v nižších polohách postupne zväčša dážď. Najnižšia nočná teplota +1 až -5 stupňov Celzia, v dolinách aj chladnejšie. Najvyššia denná teplota +1 až +7 stupňov Celzia.

Pozor na horách, potrebný výstroj

Podkladový sneh v slovenských pohoriach je na viacerých miestach tvrdý až zľadovatený, následkom čoho hrozí nečakané pošmyknutie. Horská záchranná služba (HZS) preto žiada návštevníkov horských oblastí o zvýšenú opatrnosť pri túrach. Informovala o tom prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky.

Vo Vysokých Tatrách sa neodporúča pohyb nad chaty. Zrážkovou činnosťou sa môže na chodníkoch vytvárať ľadová glazúra. V Nízkych Tatrách odporúča HZS zimný turistický výstroj. Na niektorých turistických chodníkoch tu po veternej kalamite prebieha ťažba dreva.

Na podkladovom snehu v Západných Tatrách vytvoril mrznúci dážď ľadovú kôru. "Stále tu platí lokálna hrozba doskových lavín," upozorňujú horskí záchranári. Turisticky značený chodník popod Stoh v Malej Fatre je zatvorený. Žlto značený turistický chodník traverz sedlo za Hromovým na chatu Chleb je pre turistov taktiež neprístupný. V nižších polohách sa na chodníkoch nachádza nesúvislá vrstva snehu a ľadu. "Hrebeň Malej Fatry je zľadovatený, preto sa neodporúčajú túry bez stúpacích želiez a cepínu," informuje stránka HZS. Rovnaké podmienky sú aj vo Veľkej Fatre.

Vplyvom viacdňového oteplenia a dažďa padajú v Lučanskej Malej Fatre základové lavíny. Ferrata je otvorená, ale od 800 metrov nad morom je zasnežená a zľadovatená. Podľa horských záchranárov hrozí samovoľné spúšťanie splazov zo strmých svahov nad ferratou. Turistické chodníky a tiesňavy Slovenského raja sú otvorené a schodné. Uzavretá je len ferrata HZS v rokline Kyseľ. "Odporúčame použiť turistické mačky, prípadne čakan alebo lyžiarske paličky," uvádza sa na stránke. Pre túry na Babiu horu a Pilsko v Stredných Beskydách odporúčajú horskí záchranári paličky a mačky alebo protišmykové návleky.

V Kremnických vrchoch je v polohách nad 800 metrov nad morom súvislá vrstva snehu do 40 centimetrov. Vzhľadom na nepriaznivé podmienky a vysoké riziko úrazu sú v zimnom období uzatvorené via ferratové cesty Trubačova veža a Výzva. Via ferratová cesta Komín, obtiažnosť C, je ako jediná otvorená, vzhľadom na aktuálne podmienky.