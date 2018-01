Revolúcia v zdravotníctve potvrdená: Prvý ZOZNAM Urgenty zostanú po novom iba v týchto mestách

BRATISLAVA - V novej pevnej sieti urgentných príjmov má byť 44 nemocníc, v ktorých bude urgent prvého alebo druhého typu. Schválila to v stredu vláda SR.

Urgenty druhého typu sú od tohto roka naplánované v desiatich nemocniciach, podmienečne – do decembra 2018, tam rezort zdravotníctva zaradil aj Prešovskú fakultnú nemocnicu. Prvý typ urgentov sa týka 34 nemocníc. "Účinnosť tohto nariadenia je od polovice januára," povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).

Pôvodný plán sa menil

Oproti pôvodnému plánu ministerstva došlo v návrhu k zmenám. Do pevnej siete rezort zdravotníctva po novom zaradil aj Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP v Ružomberku (urgent prvého typu). Do tejto siete sa napriek snahe nepodarilo dostať Nemocnicu s poliklinikou Revúca, n.o.

Urgent druhého typu má byť podľa návrhu v bratislavskej nemocnici na Kramároch, ktorá má časom svoju činnosť ukončiť. Minister zdravotníctva Drucker ale nedávno povedal, "že takýto urgent sa tam zatiaľ stavať nebude".

Pôvodne totiž rezort avizoval, že urgent druhého typu bude v bratislavskej ružinovskej nemocnici, ktorá je v návrhu zaradená medzi urgenty prvého typu. Drucker vysvetlil, že komplexnejší urgent druhého typu na Kramároch rezort definoval z dôvodu prítomnosti neurochirurgie, ktorá v Ružinove v súčasnosti chýba. "Cieľom ale je, aby bol nakoniec urgent druhého typu v ružinovskej nemocnici," povedal.

Na urgente 2. typu bude viac lekárov

Na urgenty prvého a druhého typu budú zdravotné poisťovne platiť mesačné paušály. Rezort zdravotníctva si od toho sľubuje ich modernizáciu aj lepšie fungovanie. "Pri zaraďovaní do siete sme rozhodovali na základe presne určených kritérií, od pôrodnosti, počtu chirurgických zákrokov za rok či vyťaženosť ústavnej pohotovostnej služby," povedal Drucker s tým, že ten, kto sa do siete nedostal, bol veľmi vzdialený od stanovených kritérií.

Ústavná pohotovostná starostlivosť sa má po novom poskytovať na urgentných príjmoch prvého a druhého typu, v niektorých nemocniciach ostane fungovať ústavná pohotovostná služba tak ako v súčasnosti. Na urgentoch druhého typu bude pracovať viac lekárov ako na prvom type.

Urgentné príjmy, ktoré sa nedostali do novej pevnej siete, môžu podľa Druckera fungovať aj naďalej. "Pre tých, ktorí sa nenachádzajú v sieti urgentných príjmov, sa nič nemení na tom systéme, ako bol doteraz. Môžu prevádzkovať urgentný príjem, ak budú mať dostatočný počet pacientov a získajú zdroje z výkonov, nie je v tom problém," vysvetlil. Zdravotné poisťovne sú povinné preplácať neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Urgenty 2. typu:

Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica akademika Ladislava Dérera Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Martin Univerzitná nemocnica Martin Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Košice Detská fakultná nemocnica Košice Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Nitra Fakultná nemocnica Nitra Poprad Nemocnica Poprad, a.s. Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Urgenty 1. typu: