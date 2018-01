Dráma v Dúbravke: Električka zrazila chlapca

BRATISLAVA - Do Bratislavskej Dúbravky dočasne nepremávajú električky 4 a 5. Dôvodom je dopravná nehoda, ktorá sa stala pred 8. hodinou ráno.

Električka č. 5, ktorá smerovala z Dúbravky do centra, mala zachytiť chlapca, ktorý jej vbehol do cesty. Na mieste zasahovala polícia, chlapec bol prevezený do nemocnice s ťažkými zraneniami.

"Podľa doterajších informácií v blízkosti zastávky MHD Alexyho došlo k zrážke chodca mužského pohlavia doposiaľ neznámej totožnosti s električkou MHD, ktorá týmto úsekom v tom čase prechádzala," informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.

Dopravný podnik zabezpečil pre cestujúcich náhradnú autobusovú dopravu.

"Od 7:45 bola dočasne prerušená premávka električiek liniek 4 a 5 do Dúbravky. V úseku Karlova Ves - Dúbravka sme zabezpečili náhradnú autobusovú dopravu," povedala Adriana Volfová, hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava.

Podľa najnovších informácii je doprava v úseku obnovená.