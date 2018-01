Meteorológovia varujú pred silným vetrom na Záhorí: V týchto okresoch hrozí povodeň

Pre danú oblasť je v utorok od 16.00 h do stredy (10.1.) 4.00 h vydaná výstraha prvého stupňa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

Na krajnom východe Slovenska, v okresoch Michalovce a Trebišov, hrozí povodeň. SHMÚ upozorňuje na rieky Bodrog a Latorica, kde majú pretrvávať vysoké vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity. Na rieke Latorica vo Veľkých Kapušanoch namerali meteorológovia v utorok o 8.30 h 622 cm, vyhlásený je tu druhý stupeň pred povodňami. Rieka Bodrog v Strede nad Bodrogom dosiahla o 8.30 h výšku 697 cm, čo zodpovedná prvému stupňu pred povodňami.

Zhoršená kvalita ovzdušia naďalej trvá v Jelšave a okolí. Výstraha pred závažnou smogovou situáciou potrvá až do odvolania.

Pre oteplenie sa zvyšuje hrozba lavínového nebezpečenstva

Na horách bolo dnes ráno prevažne jasno, v najvyšších polohách prechodne zväčšená oblačnosť až polooblačno. Teploty sa pohybovali od -6°C do 2°C, fúkal prevažne mierny vietor juhovýchodných smerov, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby v Jasnej. Na hrebeňoch prudký vietor dosahoval rýchlosť do 15m/s. Zrána je povrch snehu zmrznutý až ľadový, pričom v priebehu dňa do 1 800 m n. m. stráca svoju súdržnosť a stabilitu. V najvyšších polohách, kde je celodenný mráz, sa na povrchu nachádza vrstva suchého snehu, ktorý bol vetrom previaty na záveterné miesta a vytvoril snehové vankúše a dosky.

V horských polohách striedaním kladných a záporných teplôt dochádza k stabilizácii snehovej pokrývky. Dopoludnia je na väčšine miest lavínové nebezpečenstvo malé, 1. stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, ale vplyvom prílevu teplého vzduchu a oteplenia sa v priebehu dňa zvyšuje na mierne lavínové nebezpečenstvo, t.j. 2. stupeň. Snehová pokrývka najmä v stredných polohách do 1 700 m n. m. je zrána dobre stabilizovaná, ale počas dňa bude na slnkom osvietených a trávnatých svahoch len mierne spevnená.

Popoludní sa na takýchto svahoch môžu vyskytnúť spontánne lavíny z mokrého snehu a ojedinele aj stredne veľké základové lavíny na trávnatých svahoch Fatier. V najvyšších polohách Tatier sa ešte môže vyskytovať sneh v podobe menej stabilných vankúšov, ktoré sa môžu odtrhnúť najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení. Lavínové nebezpečenstvo popoludní stúpa.