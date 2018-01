Vodiči, pozor! Na týchto miestach spomaľte, nebezpečné úseky kvôli hmle

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Vodiči by mali byť na cestách obozretnejší. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest, ktorá varuje najmä pred hmlou. Znížená viditeľnosť do 50 metrov je na diaľnici D1 v okolí Popradu, do 100 metrov v okolí Dolného Kubína, Dunajskej Stredy a Banskej Štiavnice. Opatrnejší treba byť aj na Čertovici a v sedle Besník.