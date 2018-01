PREDPOVEĎ počasia privedie Slovákov do zúfalstva: Čo môžeme čakať v najbližších dňoch

PONDELOK

V noci bude oblačno až zamračené a hmlisto, ojedinele zmenšená oblačnosť. Miestami slabý dážď alebo mrholenie, vo vysokých polohách sneženie. Najnižšia nočná teplota bude od 7 do 2 stupňov Celzia. V horských dolinách a kotlinách v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 0 stupňov Celzia. Bezvetrie alebo slabý vietor, na juhozápade Slovenska východný až juhovýchodný do 5 m/s (20 km/h).

Cez deň bude oblačno až zamračené a hmlisto, lokálne zmenšená oblačnosť, najmä popoludní na západnom Slovensku. Miestami mrholenie alebo slabý dážď, vo vysokých polohách sneženie. Najvyššia denná teplota 7 až 12 stupňov Celzia, pri dlhšie trvajúcej hmle a na severe 3 až 7 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 3 stupňov Celzia. Bezvetrie alebo slabý vietor. Na západnom Slovensku východný až juhovýchodný vietor 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h), popoludní na Zemplíne a Above prevažne severný 2 až 6 m/s (5 až 20 km/h).

V noci sa môžu vyskytnúť aj zrážky do 3-milimetrov, vo vysokých polohách do 2-centimetrov snehu. Pravdepodobnosť zrážok cez deň do 2-milimetrov, vo vysokých polohách do 2-centimetrov snehu. Tendencia tlaku vzduchu je slabý, na východe až mierny vzostup.

UTOROK

Oblačno až zamračené a hmlisto, spočiatku ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele dážď alebo mrholenie, najmä k večeru na západe. Najnižšia nočná teplota 2 až -3 stupne Celzia, na juhozápade okolo 4 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota 6 až 11 stupňov Celzia, v dolinách ojedinele chladnejšie. Fúkať bude východný až juhovýchodný vietor do 5 m/s (20 km/h), na západe 5 až 10 m/s (20 až 35 km/h), v nárazoch miestami okolo 15 m/s (55 km/h). Na horách prudký vietor.

STREDA

Oblačno až zamračené, miestami hmlisto. V noci ojedinele, cez deň postupne na mnohých miestach dážď alebo mrholenie, vo vysokých polohách sneženie. Najnižšia nočná teplota 5 až 0 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota 3 až 8 stupňov Celzia. Fúkať bude východný až juhovýchodný vietor do 5 m/s (20 km/h), na západe spočiatku okolo 7 m/s (25 km/h), v nárazoch miestami okolo 15 m/s (55 km/h).

ŠTVRTOK

Oblačno až zamračené, ojedinele aj hmlisto. Spočiatku na viacerých miestach, neskôr len miestami dážď, od stredných polôh sneženie. Najnižšia nočná teplota 3 až -2 stupne Celzia, na juhozápade do 5 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota 2 až 8 stupňov Celzia.

PIATOK

Oblačno až zamračené a miestami dážď alebo dážď so snehom, od stredných polôh sneženie. Najnižšia nočná teplota 3 až -2 stupne Celzia. Najvyššia denná teplota 1 až 6 stupňov Celzia.