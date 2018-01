VEĽKÁ ANKETA Štát ušetril 800 miliónov: Politici by peniaze použili TAKTO, ako ste na tom vy?

BRATISLAVA - Minister financií Peter Kažimír začiatkom nového roka informoval o tom, že štátu sa vlani podarilo ušetriť 800 miliónov eur. Nie sú to rozhodne zanedbateľné peniaze a existuje mnoho spôsobov, na čo by sa dali použiť.

Nový rok so sebou priniesol informáciu o dobrom hospodárení štátu. Ušetrených 800 miliónov eur by sa malo investovať do ľudí. Predseda NR SR a zároveň strany SNS Andrej Danko by rád tieto peniaze použil na pokrytie výpadku koncesionárskych poplatkov v prípade, že by sa ich podarilo zrušiť.

Ušetrený obnos by sa však určite hodil aj mnohým rezortom, ktoré dlhodobo bojujú s nedostatkom financií, napríklad školstvu či zdravotníctvu. Pýtame sa preto našich čitateľov, na čo by najradšej použili ušetrené peniaze oni. Vyjadrite svoj názor v ankete!