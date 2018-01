Semafor v Nitre sa stal terčom posmechu: Keď pozriete na FOTO, budete sa rehotať aj vy

Na Facebooku vo verejnej skupine Tabuľa hanby sa ešte v decembri objavil príspevok od rozhorčeného obyvateľa Nitry. Znepokojoval ho vykrivený semafor pred miestnym obchodným centrom.

"Štyri dni s tým nikto z kompetentných nepohol do vertikálnej polohy," vyjadril sa na adresu svojich záberov ich autor.

​

"Nikto nemôže dať toľko svetla chodcom, ako semafor chodcom,",“ komentoval príspevok jeden z užívateľov sociálnej siete. „Prečo by ste to chceli dávať do horizontálnej polohy?“ pýta sa autora príspevku ďalší užívateľ, ktorý svojím postrehom pobavil celé publikum.