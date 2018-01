Počasie dokáže prekvapiť: PREDPOVEĎ Meterológ prezradil, aká má byť tohtoročná zima!

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Pokým Severnú Ameriku sužujú extrémne mrazy, na Slovensku to zatiaľ vyzerá, že sa vlaňajší rekordne chladný január nezopakuje. Za sebou máme teplotne nadpriemerný december a podľa dlhodobých predpovedí počasia k veľkej zmene nepríde ani začiatkom roka. Aká by mohla byť zima v ďalších týždňoch, to nám prezradil meteorológ Pavel Matejovič.