TOP udalosti roka 2018: Kráľovská svadba, olympiáda aj Zemanov boj o kreslo prezidenta

Česko si bude voliť prezidenta (12. - 13. január)

O úrad hlavy štátu sa okrem súčasného prezidenta Miloša Zemana uchádza ďalších šesť kandidátov. Za lídra volieb je považovaný Zeman, potom bývalý predseda Akadémie vied Jiří Drahoš a podnikateľ a textár Michal Horáček. Prvé kolo hlasovania sa uskutoční 12. a 13. januára a ak nikto z kandidátov nezíska nadpolovičný počet hlasov, rozhodne sa medzi dvoma najúspešnejšími z prvého kola o dva týždne neskôr. Nová hlava štátu sa formálne ujme funkcie v marci.

Foto: TASR, Facebook

Komunálne voľby (27. január)

Koncom januára si budú ľudia po županoch voliť starostov, primátorov a obecných poslancov. Dátum určil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko (SNS) na sobotu 27. januára. Vyplynulo to z jeho rozhodnutia z 20. októbra 2017 o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí.

Foto: TASR/Jakub Kotian

„Vyhlasujem podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva a zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu,” píše sa v rozhodnutí predsedu parlamentu. Tieto voľby sa budú konať v 18-ich obciach na Slovensku. Celoslovenské komunálne voľby by sa mali konať takisto v priebehu tohto roka, no dátum zatiaľ nie je známy.

Zimné olympijské hry (9. - 25. február)

Športovci celého sveta sa opäť zídu pod piatimi kruhmi a verejnosť bude mať znovu príležitosť diskutovať o tom, čo za šport je vlastne curling, zažartovala CNN. Zimné športové slávnosti sa začnú 9. februára v juhokórejskom Pchjongčchangu. "Je tu jedna extrémna zimná správa, ktorej treba venovať pozornosť: súťažiť bude aj nigérijský (!) ženský sánkarský (!!) tím a bude to po prvý raz (!!!), čo bude africká krajina reprezentovaná na zimných hrách," zdôraznila CNN.

Foto: TASR/AP/Christophe Bott, Keystone

Prezidentské voľby v Rusku (18. marec a 8. apríl)

Dvojkolové prezidentské voľby v Rusku sa uskutočnia v dvoch dátumoch – 18. marca a 8. apríla. Lídrom je súčasný prezident Vladimir Putin. Za jeho najväčšieho rivala bol označovaný opozičný aktivista Alexej Navaľnyj. Ruský najvyšší súd však zamietol jeho odvolanie proti rozhodnutiu Ústrednej volebnej komisie (ÚVK), ktorá mu nepovolila kandidovať v marcových voľbách. Najvyšší súd dospel k záveru, že rozhodnutie ÚVK vo veci Navaľného je plne v súlade s platnými zákonmi. Dôvodom je platné usvedčenie z údajnej sprenevery, ktoré mu najbližších desať rokov bráni uchádzať sa o prezidentský úrad.

Foto: TASR/AP/Alexander Nemenov

Samotný Navaľnyj ho označuje za politicky motivované a v súvislosti so zákazom kandidatúry vyzval svojich stúpencov na bojkot volieb. Medzi ďalších kandidátov patria Vladimir Žirinovskij, Xenia Sobčaková, Sergej Bizjukin a Grigorij Javlinskij. Putinovo súčasné funkčné obdobie skončí 7. mája 2018. V prípade volebného víťazstva zostane Putin (65), vo funkcii ďalších šesť rokov, teda až do roku 2024. Podľa aktuálnych prieskumov mu dôveruje približne 80 percent Rusov, takže jeho víťazstvo je podľa agentúry AP prakticky isté.

Foto: TASR/AP/Evgeny Feldman

Kráľovské bábätko (apríl)

Britský princ William s manželkou Kate očakávajú tretieho potomka. Pohlavie ani meno zatiaľ neprezradili, známe je len to, že sa má narodiť v apríli. William a Kate už majú dve deti - štvorročného princa Georgea a dvojročnú princeznú Charlotte.

Foto: Profimedia

Kráľovská svadba (máj)

Britský princ Harry a jeho snúbenica, americká herečka Meghan Markleová, sa zosobášia v máji a má to byť súkromný, neformálny sobáš v malej, jednoduchej kaplnke vo Windsorskom zámku. Pár sa zoznámil v júli 2016 a zasnúbil v novembri tohto roka. Harry je v súčasnosti piaty v poradí následníctva britského trónu, zatiaľ čo Meghan je známa najmä pre svoju rolu v americkom televíznom seriáli Kravaťáci.

Foto: SITA/AP/Alastair Grant

Potápanie k Titanicu (máj)

Ak vás nesmierne zaujíma skaza tohto presláveného parníka a ste bohatí, tak rok 2018 bude pre vás ako stvorený. Londýnska cestovná agentúra Blue Marble Private plánuje začať komerčné potápanie k vraku Titanicu v máji a použiť chce na to špeciálne ponorné zariadenie. K odvahe si treba pripraviť aj presne 105 129 dolárov. "Agentúra tvrdí, že cena je ekvivalentom – po inflácii – toho, čo zaplatili pasažieri za prvú triedu v Titanicu v roku 1912," uviedla CNN.

Foto: TASR/AP

Majstrovstvá sveta vo futbale (14. jún - 15. júl)

Jún a júl 2018 budú patriť futbalu. Majstrovstvá sveta sa uskutočnia po dlhých 12 rokoch v Európe - v Rusku - a titul z Brazílie z roku 2014 bude obhajovať Nemecko. CNN si zažartovala na účet amerického tímu, ktorý sa na súťaž nekvalifikoval. "To, že tam nejdeme, neznamená, že si to nemôžeme užiť, jasné? Je to ako kráľovská svadba futbalu. Nie sme pozvaní, nemá to s nami nič spoločné, ale aj tak si dáme na hlavu bláznivé klobúky a budeme povzbudzovať," uviedla televízia. Podľa viacerých komentátorov má najväčšiu šancu na výhru práve Nemecko, ktoré by tak obhájilo titul majstra sveta z roku 2014.

Bastian Schweinsteiger sa raduje z titulu majstra sveta v roku 2014

Foto: SITA/AP/Martin Meissner

Bezhlavá robotická mačka (jeseň)

Žijeme vo svete skvelého pokroku a inovácií alebo neľudskej techno-dystópii? Toto sa budeme podľa CNN sami seba pýtať, keď na budúci rok príde na trh japonská robotická terapeutická mačka, ktorá bude síce vrtieť chvostom a priasť, ale nebude mať hlavu. Mačka sa volá Qoobo a japonská spoločnosť Yukai Engineering ju predstavila na jeseň ako ochvostený vankúš, ktorý rozohreje vaše srdce. Na trh by sa mal dostať na jeseň 2018.

Foto: thinkstock.com

"Bežní" ľudia na Mesiaci

Startupová spoločnosť Moon Express z kalifornského Silicon Valley plánuje v roku 2018 poslať na Mesiac vesmírne prepravné zariadenie vhodné pre bežných ľudí a odštartovať tak éru výletov na toto vesmírne teleso. Ak sa to vôbec podarí, budú tieto výlety len pre "bohatých bežných" ľudí, zdôraznila CNN.

Foto: SITA/AP/Petros Giannakouris

Výborné filmy

"Ak si chcete rok 2018 užiť čo najviac, asi by ste sa mali prilepiť na sedadlo v kine," navrhla CNN. Do kín totiž príde niekoľko vysoko očakávaných filmov: vo februári akčná sci-fi dráma Black Panther, v marci vedecko-dobrodružný film V pasci času (A Wrinkle in Time), v máji ďalšie pokračovanie akčného sci-fi Avengers s podtitulom Infinity War a v júni pokračovanie Jurského parku s podtitulom Zánik ríše.

Zábery z natáčania najnovšieho dielu Avenger: Infiniry War

Foto: SITA/AP/Mike Stewart

Historické výročia

Prvý deň v roku pripomenul Slovákom 25. výročie samostatnosti Slovenskej republiky. Okrem tohto výročia tohto roku oslávime dve storočnice. Koncom októbra uplynie presne sto rokov od vzniku 1. Československej republiky a zároveň to bude v novembri sto rokov od konca 1. svetovej vojny. V lese pri Compiegne bolo podpísané prímerie medzi Nemeckom a štátmi Dohody, čím sa skončila prvá svetová vojna. Rakúsky cisár a uhorský kráľ Karol I. abdikoval, bola vyhlásená nezávislosť Poľska.