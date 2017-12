Na Slovensko sa valí výdatná snehová nádielka: Zasiahne TIETO okresy, meteorológovia varujú

Aj u vás sneží? Dajte nám vedieť na tipy@topky.sk

Výstraha platí pre štvrtkovú noc a piatkové (29.12.) ráno a týka sa okresov Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Prievidza, Martin, Turčianske Teplice, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Krupina, Zvolen, Banská Bystrica, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno, Detva, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca a Poprad.

SHMÚ tu miestami očakáva výskyt silného sneženia, pri ktorom spadne 15 až 30 cm nového snehu. "Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako dopravu a pohyb osôb. Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," varuje ústav. Vo viacerých okresoch zároveň platí pre štvrtkovú noc aj varovanie prvého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov.

SHMÚ na sociálnej sieti infromuje, že v priebehu noci na piatok 29.12. sa zrážky na západnom a strednom Slovensku a na Spiši takmer všade (vrátane nížin) zmenia na sneženie, prípadne dážď so snehom. Na východe bude nielen vo štvrtok cez deň, ale aj v noci na piatok v polohách do 700 až 800 m nad morom takmer všade len pršať. Na Spiši budú asi aj lokality, kde bude snežiť aj v nižšej nadmorskej výške. V piatok cez deň už budú zrážky na našom území väčšinou vo forme snehu, ale na väčšine Slovenska spadne len do 5 mm zrážok a zrážky budú ustávať.

Na základe takéhoto predpokladu očakáva model Aladin, že do rána 29.12. spadne lokálne aj v Podunajskej nížine až okolo 15 cm mokrého snehu. Model ECMWF očakáva za to isté obdobie vo východnej časti Podunajskej nížiny približne do 10 cm snehu.

Podľa meteorológov je veľmi pravdepodobné, že na horách západného, stredného Slovenska a v oblasti Tatier spadne do piatka rána miestami až do 30 cm snehu. Zároveň sa predpokladá, že na východnom Slovensku sa vo Východoslovenskej nížine snehová pokrývka vôbec nevytvorí. Je takmer isté, že sneh, ktorý v nížinách aj v polohách do 400 m nad morom najmä na západe územia napadne, bude mimoriadne mokrý a väčšinou nebude mať dlhé trvanie, pretože už na prelome tohto a budúceho týždňa sa opäť oteplí.

Diaľnice a cesty sú zjazdné, ich povrch je vlhký až mokrý

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Zjazdné sú aj cesty I., II. a III. triedy, ich povrch je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska je miestami pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov.

Ako informuje na svojej internetovej stránke Slovenská správa ciest (SSC), horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Huty, Vrchslatina a Herlianske Sedlo, ktoré majú povrch pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre.

SSC upozorňuje vodičov, že na cestách II/578 Skalka - Kremnica, II/526 Kokava nad Rimavicou a na cestách nižších tried v oblasti Kokavy nad Rimavicou a Poltára sa na vozovke miestami vyskytuje zľadovatený sneh hrúbky jeden až dva centimetre. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov je v lokalitách Čertovica, Šturec a Dobšiná. Pre silný dážď je dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Zálužie, Vlčkovce a Nitra-Zobor.

HP Šútovce je uzatvorený pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Cesty II/549 Úhorná - Krásnohorské Podhradie a III/3227 Hrabušická Píla - Stratená sú uzatvorené pre všetku dopravu, keďže sú v zimnom období neudržiavané.

Na horách má začať snežiť, lavínové nebezpečenstvo bude stúpať

Ráno bolo na horách väčšinou zamračené. Stále pretrváva relatívne teplé počasie a mrzne až od cca 1200 m n.m. Ako informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby na svojej internetovej stránke, na horách je ešte veterno, ale vietor by mal postupne slabnúť. Malo by začať aj snežiť, a to spočiatku od 1200 m, no hranica sneženia bude klesať a v noci by malo snežiť už aj na podhorí. Za posledných 24 hodín pripadlo do 10 cm nového snehu. Na mnohých miestach nad pásmom lesa je sneh stále veľmi tvrdý až ľadový. Na niektorých miestach sa nachádza kôra. Podmienky sa budú meniť a nového snehu by malo pribúdať hlavne vo Veľkej Fatre a Nízkych Tatrách.

Lavínové nebezpečenstvo je vo všetkých našich pohoriach malé, snehová pokrývka je na väčšine miest dobre stabilizovaná a zmrznutá. Popoludní sa situácia bude meniť. Postupne začne pribúdať nový sneh, ktorý padne na tvrdý zľadovatený sneh. Nebezpečenstvo bude stúpať s množstvom napadnutého snehu. Sneženie bude spojené s vetrom, čo bude situáciu zhoršovať. Riziko pádu spontánnych lavín bude mierne.