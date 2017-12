Tip TOP za 30 sekúnd: VIDEO Exkluzívne tipy a triky ako zvládnuť Vianoce

Darujte orginálny darček

Máte pocit, že ručné práce idú mimo vás? Nezúfajte! Vďaka tejto sladkej mašli si nikto nevšimne, že váš darček nie je dokonale a symetricky zabalený.

Darujte to v nápaditej vianočnej taštičke

Ak ste počas vianočného zhonu stihli len tak-tak nakúpiť darčeky a odrazu ste zistili, že nemáte darčekové taštičky, nestresujte. Vyrobte si ich! Po vianočnom pečení a vyváraní vám určite ostalo množstvo krabičiek z potravín. Ukážeme vám, ako ich zúžitkovať vo svoj prospech.

Čo s načatým baliacim papierom?

Každý to určite zažil. Pri balení darčekov lietajú papieriky všade. No ten pocit stojí za to, darčeky sú pod stromčekom a neporiadok je uprataný, zostáva už len jedna otázka. Čo so zvyšným baliacim papierom? Poradíme vám ako ho opäť zabaliť.

Bez stopy! Popálenia nebude mať šancu

Sporák rozpálený a príprava štedrovečerného stola je v plnom prúde. No čo robiť ak sa popálite? Siahnite po horčici! O pár minút bude poranenie preč.

Odteraz budú suché ruky minulosťou! A to aj bez krému

Štipľavý mráz, ľadový vzduch a prekúrené miestnosti. Faktorov, ktoré vysušujú našu pokožku rúk je v zime mnoho. Ak pri sebe nenosíte krém, hlavu hore! Tu je šikovný trik ako hydratujete vašu suchú kožičku aj bez neho.

Exkluzívna rada na záver pre všetky dámy

Vlasy si treba obzvlášť híčkať počas zimy. Prečo? Suché a polámané končeky sa predsa nenosia. Pozrite sa pomocou tohto triku opäť rozžiaria.

Máte nejaké osvedčené tipy a triky aj vy? Ak áno, budeme radi ak sa o ne s nami podelíte.